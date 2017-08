Kde všude využijeme levanduli?

Levandule lékařská se řadí mezi léčivé byliny s velmi velikou škálou využití. Možná jste se již setkali s pojmy jako je dulenka, či špikrnát. Nelekejte se, stále hovoříme o levanduli, jen jsme jí pojmenovali jejími lidovými názvy. Nejvíce se s levandulí setkáme ve francouzské Provence, které je levandulí doslova proslulé. V dřívější době se tato rostlina vyskytovala pouze v západní Evropě, ale postupem času se naštěstí rozšířila do Evropy celé. Nejčastěji ji naleznete na loukách, kam po většinu dne dopadá velké množství slunečních paprsků. V současné době se s ní však ve volné přírodě setkáte zřídka, a proto se rozhodně vyplatí levanduli vysadit na zahrádce.

Jste ve stresu? Spolehněte se na levanduli!

Již v raném středověku dobře věděli o léčivých účincích levandule, a proto byla již v této době hojně využívaná například do léčivých koupelí a pro jiné kosmetické účely. O tom, jaké blahodárné účinky má tato rostlina naštěstí víme i my, a v dnešní době se s ní nejčastěji setkáte jako s rostlinou, která má neuvěřitelné uklidňující účinky.

Kde všude nám levandule pomůže?

Velmi výborné jsou uklidňující účinky, čaje z levandule. Ten vám ale také pomůže v případě, že z nějakého důvodu trpíte potížemi se spánkem. Zachrání vás ale i při migréně, chřipce a zvládne desinfikovat i malá poranění.

Zajistěte si klidný, ničím nerušený spánek

Mnoho z vás určitě spí v noci neklidně, často se budí, či nemohou usnout. Potíže se spánkem jsou velmi nepříjemné a vy se ráno budíte ještě více unavení, než když jste večer ulehali do postele. Kvalitní spánek je pro náš organismus velmi důležitý a dobře si odpočinout a nasbírat energii je pro naše tělo nezbytné. Pokud se v prvních pár řádcích vidíte, máme pro vás jeden typ, který rozhodně stojí za to vyzkoušet! Připravte si pytlíček, do kterého smícháte levanduli společně s tymiánem, chmelem a kozlíkem. Pytlíček potom uzavřete a umístěte ho například vedle svého polštáře. Pokud jste trochu více zruční, můžete si také vyrobit svůj vlastní polštářek, ve kterém bude jako výplň tato směs bylinek. Stejný levandulový pytlíček můžete ale umístit například i do skříně. Tím zajistíte to, že vaše oblečení bude stále krásně voňavé. Pokud vám rozhodně nevoní všemožné voňavky do automobilů, můžete opět využít levanduli, která vám váš vůz nádherně provoní. Pokud si chcete užít pořádnou dávku relaxace, vytvořte si kostky do koupele z levandule.

Levandule v kuchyni

Z této bylinky můžeme také připravovat spoustu různých a velmi lahodných záležitostí. Při tomto způsobu však musíme myslet na to, že levandule je ve velkých dávkách droga, která má omamné účinky, a proto dodržujte zásadu všeho s mírou. Z této bylinky můžete připravovat spoustu různých věcí, které vás určitě ani nenapadly.

Levandulový olej

Můžete si například vyrobit svůj vlastní levandulový olej, který můžeme využít při masážích, migrénách. Postup výroby je velmi jednoduchý. Připravíme si lahev, do které dáme květy levandule a ty poté zalijeme olejem a přibližně 14 dní necháme květy v oleji louhovat. Po této době květy přecedíme a levandulový olej je hotov!

Vyrobit si ale také můžete například džem, kdy do klasiky přidáte několik plátků růže a květů levandule, či výtečnou levandulovou bábovku (stačí přidat hrst květů do těsta).

Recept na báječný levandulový sirup do limonád najdete zde.