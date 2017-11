Kávovou sedlinu rozhodně nevyhazujte!

Milujete mletou kávu a váš den si bez ní rozhodně ani nedovedete představit? Pokud odpovídáte ano, rozhodně čtěte dál. Poté, co vypijete svou oblíbenou kávu, vám zbývá sedlina, kterou určitě spousta z vás doteď vyhazovala. Ani nevíte, jakou chybu jste dělali! Kávová sedlina má totiž několik velmi zajímavých způsobů dalšího využití, které si dnes představíme.

Kávová sedlina jako hnojivo

Pokud máte dům, či chatu se zahradou, tento typ určitě velmi oceníte. Kávová sedlina bude totiž plnit funkci výborného hnojiva. Pokud máte na zahradě květiny, jako jakou například růže, azalky a podobné, vůbec se nemusíte bát přidat kávovou sedlinu přímo do půdy. Skvěle tak podpoříte jejich růst a dokonce jím tímto způsobem dodáte i velké množství živin.

Přírodní odpuzovač škůdců

Tento typ se vám bude hodit i v případě, že zahrádku bohužel nemáte. Kávová sedlina má totiž velmi specifické aroma, které někteří škůdci do slova nesnesou. Mezi takové škůdce se například řadí mravenci. Naprosto tedy postačí, pokud zjistíte, kudy se mravenci do vašeho domu dostávají a toto místo poté posypete právě kávovou sedlinou. Výsledky určitě rychle uvidíte a nepříjemných škůdců se tak zbavíte. Stejně tak dobře bude ale kávová sedlina fungovat například na odpuzení slimáků. Aromatickou vůni však nemají rády ani kočky, jejím použitím tedy i jim zabráníte, aby vám například lezly do květináčů.

Na masáž i peeling pokožky

Pokud vás nebaví utrácet peníze za různé peelingové gely na pleť, které stejně nemají žádné velké účinky, zkuste využít právě kávovou sedlinu. V případě, že jí smícháme dohromady s aromatickým olejem, vznikne nám skvělý přípravek na masáže pokožky. Kávová sedlina totiž obsahuje drobná zrníčka, a právě díky nim bude skvěle fungovat na ošetření vaší pokožky od odumřelých buněk a suché kůže. Nejen, že ulevíte své pokožce, ale navíc se nemusíte bát ani žádné alergické reakce, protože půjde o čistě přírodní produkt.

Kávová sedlina místo jedlé sody

Každý z nás se již jistě setkal s tím, že se mu z jeho lednice linul nepříjemný zápach. Právě v tomto případě nastává čas pro kávovou sedlinu, kterou postačí do lednice umístit v uzavřené sklenici a o vše ostatní se již postará sama.

Funguje skvěle jako přírodní čisticí prostředek

Určitě to moc dobře znáte. Po vaření zjistíte, že se na vaše hrnce něco napálilo a teď si kladete otázku, co s tím? I v takovém případě vám kávová sedlina skvěle pomůže. Postačí pouze tento zázrak nasypat na dno postižených hrnců a ty poté už jen umýt tak, jak jsme zvyklí.

Kávová sedlina na barvení vajíček

Pomalu ale jistě se blíží Velikonoce a právě kávovou sedlinu můžete využít například místo slupek od cibule na barvení vajíček do různých odstínů hnědé barvy. Co k tomu budete potřebovat? Téměř nic, připravte si pouze jednu lžíci octa a jeden hrnek kávy. Poté již jen přidejte do vody s vajíčky a máte hotovo.

Přírodní odpuzovač blech

Pokud máte doma pejska, kterého čas od času vykoupete a bojíte se, aby se do jeho kožichu nenastěhovaly blechy, kávová sedlina bude skvělým pomocníkem. Postačí, pouze pokud do psího šamponu přidáte pár zrníček. I blechy patří mezi škůdce, které vůně kávy rychle odpudí.