Karambola – svěží exotické ovoce

Karambola, jinak také známá pod názvem čínská hvězdice, je velmi osvěžující sladkokyselé ovoce, které se nejčastěji jí v ovocných salátech či se používá jako ozdoba do koktejlů. Jde o exotické ovoce, které jednoduše poznáme podle typického tvaru hvězdice. Ideálně by slupka karamboly měla být krásně lesklá. A při kupování tohoto ovoce v obchodních řetězcích, bychom ho vždy měli pozorně prozkoumat a rozhodně nekupovat jakékoli potlučené kousky.

Jak karambolu konzumovat?

V momentě, kdy si toto ovoce odneseme z obchodu domů, s největší pravděpodobností se bude jednat o nezralé kousky. Před tím než se tedy pustíme do konzumace karamboly, musíme jí nejdříve nechat správně dozrát. Jak ale poznat, že je karambola připravena ke konzumaci? To je naprosto jednoduché. V momentě, kdy žebra ovoce budou hnědě zbarvená, nastává ten správný čas ke konzumaci. Ve chvíli, kdy tedy konečně přišel ten správný čas na konzumaci ovoce, pouze hnědá žebra odstraníme a karambolu již můžeme nakrájet a pochutnávat si. Může se nám stát, že karambola jednou chutnala mnohem sladčeji než předtím. To je způsobeno tím, jakou odrůdu jsme zakoupili a také na tom, jak správně jsme jí nechali dozrát. Zajímavý typ na její přípravu může být na grilu. Jednoduše karambolu nakrájíme na plátky a pokryjeme jí vanilkovým krémem spolu s hnědým cukrem a ogrilujeme. Takovou zajímavou přípravou určitě ohromíme ne jednoho člověka.

Odkud se karambola vzala?

Toto ovoce roste na stálezeleném stromu, či keři, který může dosahovat až do výšky 6 či 9 metrů. Dřevo z tohoto stromu se také využívá k výrobě nábytku. Vyskytuje se hlavně v oblastech Brazílie, Kolumbie, Thajska či Izraele. Samotný plod má tvar hvězdy, které bývá velká šest nebo dvanáct centimetrů.

Potěší chuťové buňky a zlepší zdraví

Karambola obsahuje velké množství vitamínů, její typická chuť bývá mírně kyselá a to především díky tomu, že v ní nalezneme opravdu velké množství vitamínu C. Mimo to, jde také o ovoce bohaté na železo, hořčík či fosfor. Je tu ale také jedna věc, na kterou si musíme dávat pozor. Karambola je totiž ovocem opravdu velmi bohatým na kyselinu šťavelovou. Ptáte se, v čem je tedy problém? Karambola obsahuje kyseliny šťavelové opravdu velké množství, a proto bychom jí nikdy neměli konzumovat v příliš velkém množství, protože v takovém případě by mohla dokonce způsobit i otravu. Konzumaci tohoto ovoce by se vždy také měli vyhnout lidé, kteří trpí onemocněním ledvin.

Šťávou z karamboly se můžete také dokonce zbavit neodstranitelných skvrn na oblečení, či dokonce vyleštit mosaz. Trpíte často ne úmorné bolesti hlavy? V tom případě, se vám toto exotické ovoce může stát skvělým pomocníkem a zároveň první pomocí. Listy rostliny se totiž dokonce dají použít jako obklady, které vás této nepříjemné bolesti mohou zbavit.

Lze jí pěstovat i v domácích podmínkách?

Pokud uvažujete, zda karambolu pěstovat doma, neváhejte a pusťte se do toho. I v našich bytových podmínkách půjde o skvěle plodící rostlinu. Z jejich skvělých plodů se můžeme těšit dokonce dvakrát až třikrát do roka. Jde o poměrně nenáročnou rostlinu, pokud jí budete přiměřeně zalévat, umístíte jí na slunné místo a budete jí pěstovat při běžné pokojové teplotě, máte vyhráno a můžete si pochutnávat na vlastním ovoci.