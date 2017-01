Kam s vánočním stromečkem po Vánocích

Ať už chceme nebo ne, Vánoce už jsou dávno za námi a dokonce máme za sebou už i svátek tří králů. To znamená jediné, pomalu bychom se měli zbavovat vánoční výzdoby a také odstrojit náš krásný vánoční stromek. Naprostá většina z nás se vánoční výzdoby zbavuje 6. 1. tedy právě na svátek tří králů, ale v řadě rodin si lidé atmosféru chtějí zachovat co nejdéle a stromeček si doma nechají třeba až do konce ledna. S tím ale souvisí každoroční otázka, kam s takovým stromkem? Bude jeho odvoz možný i v únoru? Na všechny tyto otázky vám dáme odpověď v dnešním článku, tak rozhodně nepřestávejte číst dál.

Zapomeňte na vyhazování stromku do popelnic!

Vánoční stromky rozhodně nepatří do kontejnerů na směsný odpad a to z poměrně jednoduchého důvodu. Nic dalšího by se do něj již nevešlo. Naprosto postačí, když úplně odstrojený stromek volně položíme vedle kontejneru na směsný odpad. Stromek nemusíte nijak rozřezávat, ani jinak upravovat. Opravdu postačí jen to, že ho odstrojíte a postavíte k popelnicím.

Svoz stromků probíhá v každém městě jinak

Konkrétní informace o tom, jak a kdy bude probíhat odvoz stromků ve vaší lokalitě, je vždy dobré zjistit na stránkách vašeho města. Obecně lze ale říct, že odvoz probíhá od ledna, kdy 6. 1. začíná první velká vlna, pokud si ale vánoční atmosféru doma chcete vychutnat déle, nemusíte se obávat, protože svoz stromků bude probíhat až do února.

Co se stromky poté děje?

Takto vyhozené stromky obvykle skončí ve spalovnách, nebo se štěpují a jsou převezeny do kompostu. I to je důvod, proč stromek důkladně odstrojit. Tím totiž velmi výrazně ulehčíme práci lidem, kteří stromky poté likvidují.

Vrtá vám hlavou, co se děje s neprodanými stromky?

Nemusíte se obávat, že takové stromky by také končily ve spalovnách. Neprodaných stromků bývá každoročně spousta a v naprosté většině případů končí v zoologických zahradách, jako potrava pro zvířata. Pro většinu zvířat jsou stromky velmi zajímavým zpestřením běžné potravy, ale například pro losy jde o naprosto typickou zimní potravu. I lidé často své použité stromečky nabízejí právě zahradám, ty je ale odmítají. Hrozí zde, že stromeček by mohl být špatně odstrojený a zvířata by tak mohla pozřít nějakou přehlédnutou ozdobu. Stromky také často odmítají i z toho důvodu, že jsou již povadlé a pro zvířata tedy již nejsou tak kvalitní, jako čerstvé stromky přímo od prodejců.

Máte vlastní zahradu?

Pokud ano, stromek rozhodně nemusíte odnášet ke kontejnerům se směsným odpadem. V takovém případě větve rozlámejte a přidejte ke kompostu. Získáte tak své vlastní hnojivo! V případě, že máte v domečku krbová kamna, suchými větvičkami v nich také můžete zatopit, opět ale nezapomínejte na důkladné odstrojení stromku, které je vždy naprosto nezbytné!

Vánoční stromek můžete odnést i přímo do sběrného dvora!

Pokud se vám nechce stromek odkládat jen tak ke kontejnerům a nemáte ani zahradu, můžete ho odvést do nejbližšího sběrného dvora a na některých místech v České Republice i do kompostáren. Například kompostárny v Brně a Boskovicích lidem za vánoční stromky nabízejí výměnou až deset kilogramů kompostu.