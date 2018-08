Jste líní a nechcete trávit čas plením? Pořiďte si štěrkový záhon

Nechcete se mazat s hlínou, se kterou je spousta starostí a špíny, a přitom byste rádi, aby vaše zahrádka vzkvétala a pyšnila se krásnou zelení a květy? Nebojte se, není problém to zařídit. Když zvolíte štěrkový povrch a výsadbu do štěrku, ubydou vám starosti. Štěrková zahrada je krásná, a přitom se zároveň velmi snadno udržuje. Jenže jak vlastně štěrkový záhon vytvořit a co do něj zasadit?

Výhody výsadby do štěrku

Minimální růst plevele, to je další důvod, proč si vybrat štěrkový záhon. Štěrk totiž funguje na podobném principu jako mulčovací kůra nebo štěpky. Nehrozí zde nadbytek vlhkosti, prostředí není tak příznivé pro plevel jako na klasickém záhoně. I mnoho rostlin štěrkový povrch vítá, protože příliš mnoho vlhkosti pro ně není zrovna ideální – přináší jim řadu chorob. Ve štěrku ale přílišnou vlhkostí netrpí. Další výhodou štěrkových záhonů je skutečnost, že vypadají téměř vždy a za všech okolností krásně úpravně. Ubude vám také práce: obejdete se bez klasického odplevelování a okopávání.

Jak založit štěrkový záhon?

Vyberte si nejvhodnější štěrk, ideální je jeden druh pro celou zahradu. Nejvhodnější jsou kamínky o velikosti cca 1-2 cm. Může to být omletý kačírek i kamínky s ostrými hranami. Je možné drobné kamínky doplnit také většími kameny, které se částečně zapustí do země. Nejprve si rozmyslete, kde všude chcete mít záhon. Zryjte terén a odstraňte případné travní drny. Odstraňte zeminu cca do hloubky 50 cm. Vytvořte v této jámě vrstvu z drenážního štěrku. Na ni rozsypte kvalitní substrát zeminy, přes který položíte geotextilii, která zabrání tomu, aby se dohromady míchala zemina a štěrk. Zároveň díky ní nedojde k prorůstání plevele – pokud geotextilii vynecháte, musíte počítat s tím, že minimálně občas se nějaký plevel objeví. Následně na tuto látku rozsypte štěrk. Výška štěrku by měla být minimálně 10 cm, v záhonech bez geotextilie i vyšší. I když je příprava štěrkového záhonu trochu pracnější, vynaložená energie a čas se vám vyplatí. Získáte záhon, jehož následná údržba vyžaduje minimum úsilí.

Jak sázet rostliny do štěrku?

Rozdělte si na záhon rostliny tak, jak budete potřebovat. Následně odkryjte štěrk a vyřízněte do geotextilie kříž v místě, kam chcete rostlinu zasadit. Odhrňte fólii a vytvořte janku, do níž vložíte rostlinu, respektive její kořeny, které následně zasypete trochou zeminy a zlehka zalijete. Geotexitilii zahrňte zpět, takže rostlina, tedy její stonek bude růst z křížového průřezu. Poté kolem stonku rostliny opatrně rozhrňte štěrk, abyste rostliny nepoškodili. Máte hotovo.

Jaké rostliny se do štěrku hodí?

Mimořádně příznivé podmínky jsou zde pro středomořské bylinky, a sice:

Pelyněk

Levanduli

Mateřídoušku

Šalvěj

Svatolínu

Z trvalek se zde bude skvěle dařit:

Juce

Divizně

Šantě

Nadšené budou z tohoto prostředí i skalničky jako: