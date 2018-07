Ještě blíže divokým šelmám

Že je pes nejlepším přítelem člověka, to není žádná novinka. Jeden po dvou, druhý po čtyřech kráčí společně světem už několik tisíc let. Během tohoto soužití přizpůsoboval pes svůj jídelníček stravě svého lidského parťáka a čím dál tím víc se tak vzdaloval potravě, která odpovídá jeho anatomickým a genetickým dispozicím. O návrat psů a koček k jejich šelmovitým kořenům usilují tzv. holistická krmiva kombinující kvalitní maso, bylinky, lesní ovoce a zeleninu v poměru odpovídajícím jídelníčku zvířat před nástupem zemědělství.

S respektem k divokým kořenům

Holistická (nebo také „celostní“) krmiva patří v současnosti mezi špičku psího stravovaní. Jedná se o krmiva vyvážená, snadno stravitelná a psím organismem nejlépe využitelná, jejichž hlavní surovinou je kvalitní maso nebo kvalitní masová moučka. Nedílnou součástí jsou také bylinky, lesní ovoce a zelenina, které slouží jako přírodní zdroj vitamínů a vlákniny pro správné zažívání. Díky těmto obsaženým látkám nejenže granule pejska zasytí, ale zároveň pozitivně zapůsobí na celý jeho organismus. Ve složení krmiv této kategorie by se neměly nacházet obiloviny, barviva ani konzervační látky.

Holistická krmiva nabízejí to, co běžná krmiva nikoli. Dalo by se říci, že jejich složení odpovídá skladbě přirozeně ulovené kořisti. Volně žijící šelmy si také nevybíraly, kterou část kořisti sní a kterou nechají – ulovenou potravu zkrátka „zchramstly“ i s jejími vnitřnostmi a s obsahem natrávené potravy. A přesně takové, celostní, jsou holistické granule. Ačkoliv u vás tato představa může vzbudit znechucené ušklíbnutí, zvířatům se tímto způsobem dostávalo řady důležitých látek, které jim dnes v běžných krmivech zcela scházejí.

Je libo kapra či pštrosa?

Jak už bylo řečeno, hlavní složkou tohoto druhu granulí bývá kvalitní maso. V nové řadě holistických krmiv Carnilove Fresh najdete dokonce unikátní druhy čerstvého masa a psí a kočičí gurmáni mohou ochutnat i takové delikatesy, jakými jsou například kapr nebo pštros. Jednotlivé druhy masa výrobce vybírá s ohledem na jejich přínos fyzické kondici zvířat. Kapr má pozitivní vliv na zdraví srdce, oběhového aparátu, zubů, kostry a trávícího traktu obecně. Díky vysokému obsahu omega-3 mastných kyselin má také silné protizánětlivé účinky, přispívá ke zdraví kůže, srsti, kloubů, mozku, dásní a obecně zlepšuje činnost imunity. Pštrosí maso zase podporuje svalovinu a celkovou kondici těla. Pyšní se navíc vysokým obsahem bílkovin, což z něho dělá vynikající zdroj energie a aminokyselin pro každého zvířecího společníka. Jedná se o zdravější červené maso, jehož chuť si váš mazlíček zkrátka zamiluje.

Mimo zmíněných netradičních pochoutek naleznete v řadě Carnilove Fresh také ověřené stálice, kterými jsou jehně, králík, kuře a pstruh. Všechny druhy masa jsou navíc v čerstvé, pro psy více lákavé formě a tvoří 80 % obsahu krmiva. Zbylých 20 % zaujímá složka rostlinná, tedy lesní ovoce, zelenina jako dýně či cizrna, divoké bobule a bylinky – zdraví prospěšný zázvor, šalvěj a rakytník. Pšenici, rýži nebo brambory v krmivu nenajdete, stejně jako je před nástupem zemědělství nenašly ani šelmy při lovu ve volné přírodě.

Extrémně žravá odměna inspirovaná divočinou

A protože si aktivní, zvídavý a poslušný mazlíček zaslouží i kvalitní odměnu, obsahuje řada Carnilove Fresh také spoustu přírodních křupavých a poloměkkých pamlsků. Ty v duchu holistické filosofie obsahují kromě lahodného čerstvého masa i spoustu bylinek a lesního ovoce, které plní řadu nejrůznějších funkcí: zlepšují trávení, mají antibakteriální účinky, slouží jako prevence vysokého cholesterolu, regulují obsah glukózy v krvi, posilují imunitu a zdraví mozku, zamezují zánětům, zlepšují zdraví dásní a ochraňují močový aparát. A když návrat ke kořenům a přirozené stravě, tak bez barviv, chemie a cukru.