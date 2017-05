Jarní krása – sněženky a bledule

Všichni dobře vědí, že mezi prvními květy v přírodě se objevují sněženky a bledule. Dokážete ale určit, jak je od sebe rozeznat?

V Česku se objevuje pouze jeden druh sněženky, a to sněženka jarní neboli sněženka podsněžník (latinsky Galanthus nivalis). Je to rostlina se zvonkovitým květem tvořeným třemi podlouhlými bílými okvětními lístky a třemi kratšími vnitřními lístky. Také ji můžeme zahlédnout dříve v roce než bleduli, která však kvete déle. Bledule jarní (Leucojum vernum) je větší rostlina, obvykle se dvěma bílými květy na jednou stvolu. Okvětní plátky mají žlutý lem, jsou listovitého tvaru na koncích se žlutozelenou skvrnou a svým uspořádáním tvoří zvoneček. U nás můžeme najít také pozdější druh – bleduli letní (latinsky Leucojum aktivum). Její stvol má převislé konce, ze kterých vyrůstají květy (obvykle šest až sedm) a okvětní lístky mají zelený proužek. Květy jsou menší než u bledule jarní, proto bývá zaměňována s konvalinkami.

Nyní víme, jak rostliny odlišit. Pokud se chceme pokochat jejich krásou v jarní přírodě, musíme vědět, kde je hledat a také kdy. Rozkvetlé je můžeme očekávat ze začátku jara, obvykle v únoru a březnu, záleží však samozřejmě na počasí. Jsou ale i známy druhy bledulek, které kvetou na podzim. Sněženky a bledule najdeme na vlhkých stanovištích, často i velmi nasáklých a výživných půdách. Na jaře o taková stanoviště není nouze pod stromy a keři, zejména v lužních lesích. Tyto mrazuvzdorné cibuloviny najdeme i na sněhu.

Zákon chrání jak sněženky, tak bledule a definuje je jako ohrožené druhy. Jejich sběr je ve volné přírodě zakázán. Zejména bledule letní jsou kriticky ohroženým druhem, který v přírodě téměř nepotkáme. Jejich ohrožení je dáno snižujícím se počtem vhodných míst k jejich výskytu (například zabírání vhodných území pro stavby nebo vysušováním míst). Dalším důvodem je přímá činnost člověka jako vstupování do bledulkových údolí, jejich sběr, poškozování nebo přesun na vlastní zahrady. Rostliny se však samy chrání i samy, oba druhy jsou totiž jedovaté. Největší koncentrace jedovatých alkaloidů je v cibulkách. Jejich konzumace vyvolává zvýšené slinění, celkovou slabost, průjmy a zvracení. Sněženky jsou využívány k výrobě léků, například alkaloid galantamin se využívá k léčení Alzheimerovy choroby. Bledule pro své alkaloidy zase na léčbu obrny a zánětů nervů.

Ve vhodných podmínkách tvoří bledule i sněženky rozsáhlé koberce pokrývající povrch země pod stíny stromů, často u potoků a říček. Bledulky tvoří velkorysé koberce častěji než sněženky, ovšem díky podobným nárokům na půdní kvalitu, vlhkost a stín je pravděpodobná blízkost jejich stanovišť. Například říčka Vošmenda tvoří krásné přírodní meandry, na horním toku můžeme ze začátku roku spatřit přírodní úkaz v podobě bledulkového údolí. Mezi další bledulkové lokality patří rokle Peklo u České Lípy (kolem Robečského potoka), v lese u obce Písty u Nymburka, na Moravě pak v údolí Chlévského potoka.

Letos se koberce bledulí rozrostly jako každým rokem v obrovském počtu v Národní přírodní rezervaci Ransko ve Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Tuto oblast na jaře navštíví tisíce lidí právě kvůli bílé nádheře milionů bledulek. Bohužel jsou každoročně problémy s chováním návštěvníků, proto jsou zřízeny upozorňující tabule, ochranáři provádí i náhodné kontroly.

Máte-li zájem tyto něžné květinky pěstovat, nejde o nic náročného. Budou prvním znakem jara na vaší zahrádce nebo u jezírka. Byliny kvetou již po zasazení hned prvním rokem. Dařit se jim bude v polostínu, pod stromy a keři, které budou udržovat vlhkost půdy. Po uvadnutí listů cibulky nemusíme vytahovat ze země, pokud je půda kvalitní. Je-li těžká, měli bychom nechat cibulky odpočinout a zasadit znovu na podzim. Cibulky obou rostlin se mají vkládat do důlků, nejlépe po několika, abychom zajistili stoprocentní uchycení.

Péče o sněženky

Vysazujeme cibulky sněženek od září do října do kypré půdy, která by měla být propustná, zhruba 5 až 7 centimetrů pod zem. Jednotlivé cibulky bychom měli rozmisťovat 7 až 10 centimetrů od sebe. Na jaře necháme odkvetlé rostliny uvadnout a zežloutnout. Množit je můžeme rozdělováním jejich trsů.

Péče o bledule

Bledule jarní dorůstají výšky 10 až 30 centimetrů. Na její květy se můžeme těšit od konce února do dubna, bledule letní kvetou později, asi v dubnu až květnu.

Cibulky bledulí lze zakoupit ve speciálních obchodech se zahradnickým zbožím a semeny, také je možné je sehnat přes internet. Měli bychom je kupovat na podzim a hned po koupi je zasadit do humózní kypré půdy na vlhké stanoviště. Vlhkost se drží pod stromy (vyšší listnaté) a keři, které ji drží stíněním. Bledulím se daří ve stínu, proto jde o vhodná stanoviště k výsadbě. Obvykle vysazujeme cibulky bledulek v srpnu až září, asi 8 centimetrů pod zem (vhodných je 10 až 15 centimetrů), opět asi 7 až 10 centimetrů od sebe. Zasazujeme je po skupinkách z důvodu uchycení. V zimním období je vhodné rostliny zakrýt chvojím nebo listím, které je však potřeba brzy zjara odklidit a umožnit rostlinám v růstu a květu a zabránit jejich přílišnému vytahování. Rozmnožování bledulí je možné dělením jejich trsů na jaře nebo výsevem jejich semen v srpnu až září.

Snad jste si letos nenechali ujít tuto bílou nádheru, a pokud ano, rozhodně si udělejte plán na příští únor, je o co stát.