Po chladné zimě se jistě všichni velmi těšíme, až na nás z promrzlé půdy vykouknou první jarní květy. Toto kouzelné období je již pomalu tady, a pokud nevíte, jaké všechny krásy můžete venku potkat, pojďme si je v dnešním článku trochu blíže představit.

Proč cibuloviny vyrostou tak rychle a všechny najednou?

Kouzlo těchto jarních květin bezpochyby spočívá v tom, že je na zahrádkách začneme objevovat zároveň s příchodem prvních jarních paprsků a v naprosté většině všech případů je nacházíme ve velkých trsech. Jak je to ale možné? Velká výhoda těchto rostlin je to, že vše co potřebují ke svému růstu, mají schované právě ve svých cibulkách a právě díky tomu může být jejich růst tak rychlý.

Jaké rostliny mezi jarní cibuloviny řadíme?

Hyacinty

Jde o krásnou vytrvalou květinu, jejíž vzhled vás bezpochyby rychle nadchne. Domovskou zemí pro tuto rostlinu je jihovýchodní Asie. U této rostliny můžeme říct, že čím větší má hyacint cibuli, tím hezčí a větší bude její květ.

Tulipány

Jde o rostlinu, která nám velmi připomíná symboliku jara a není se ani čemu divit, jde totiž o opravdu nádhernou rostlinu. Mimo to, se tulipán řadí i mezi nejstarší pěstované cibuloviny. Všichni si jistě s tulipánem spojíme Holandsko, málokdo ale ví, že pravou zemí původu pro tulipány je Turecko a Persie.

Narcisy

Krásná a poměrně nenáročná rostlina, která vám doslova rozzáří zahradu! Do tohoto rodu řadíme přibližně 40 druhů. Zemí původu jsou pro všechny druhy země z oblasti Středozemního moře. Jednotlivé odrůdy narcisů od sebe poznáme poměrně jednoduše, liší se od sebe svým zbarvením i vzhledem.

Sněženky

Jen velmi obtížně bychom hledali větší symbol jara, než jsou právě sněženky. Tato rostlina se u nás řadí mezi chráněné, proto bohužel musíte zapomenout na to, že si rostlinu půjdete koupit do obchodu, nebo že je natrháte ve volné přírodě. Pokud chcete sněženky pěstovat na zahrádce, musíte koupit cibulku a rostlinku si vypěstovat sami.

Ladonička

Možná je to pro vás méně známá rostlina a to je rozhodně škoda, i tato rostlina rozhodně stojí za povšimnutí. Jde o poměrně malou květinku, která vás ale rozhodně upoutá svými krásnými modrými květy.