Jaký nábytek si vybrat do svého domova: Masiv versus dýha

Vybavujete si byt nebo kancelář a váháte, jaký nábytek zvolit? Zda sáhnout po dýhovaném nebo masivu? Poradíme vám při výběru. Jádrem úspěchu je seznámit se s výhodami a nevýhodami dřeva a dýhy a řídit se jimi. Vaše volba potom bude zaručeně správná.

Jak se liší masiv a dýha?

Důležité je správně pochopit rozdíly mezi masivem a dýhou, potom už vás svitne, kde najdou oba materiály svoje uplatnění. Zatímco masiv je dřevěná hmota, která se dá využít na výrobu nábytku, podlah či dveří nebo oken, dýha je tenký dřevěný pásek o tloušťce 0,2 –3 mm určený k polepu nábytku, dveří, obkladů, podlah apod. Dýha slouží k tomu, aby se zhodnotil méně kvalitní materiál jako jsou dřevotřískové desky, desky MDF, nebo laťovka (deska ze spojených dřevěných latí).

Oba materiály vykazují pevnost a odolnost

V případě masivu je velmi důležitá jeho dlouhá životnost, pevnost, mechanická odolnost. Na druhou stranu ani dýha v těchto vlastnostech nezaostává. I podle norem má dýhovaný nábytek vykazovat stejnou pevnost a odolnost jako dřevěný masiv. Naproti tomu minusem dýhy je skutečnost, že může dojít k odloupnutí dýhy od podkladového materiálu (ač by se to u kvalitních dýhovaných desek dít rozhodně nemělo). Problém mohou přinést také opravy poškozeného dýhovaného nábytku, kdy při broušení může dojít k probroušení dýhované vrstvy.

Cenové rozdíly už nejsou tak velké

V současnosti není příliš důležitým argumentem ani cena. I když býval dýhovaný materiál mnohem levnější, dnes už jsou ceny obou materiálů často srovnatelné. Větší cenové rozdíly se projeví hlavně tam, kde jde o větší dřevěné desky – ty jsou samozřejmě dražší. Rozdíl je také v dýze na dřevotřísce a na laťovce, dýhovaná dřevotříska je levnější, jedná se totiž o desku z třísek slepených lepidlem a pokrytých dýhou, zatímco u laťovky jsou podkladem latě, tedy skutečné dřevo. Výrazněji levnější než masiv a dýha bývá dnes většinou nábytek z laminované dřevotřísky. Tam je ale nutné hlídat kvalitu a zdravotní nezávadnost.

Kdy tedy zvolit masiv a kdy dýhu?

Do studentských a dětských pokojů je vhodný masiv. Má velkou odolnost, pevnost, je příjemný, teplý na dotek, ekologicky nezávadný a působí dobře i na psychiku člověka. Vzhledem k dlouhé životnosti je velmi pravděpodobné, že s vašimi dětmi přečká dobu dětství až do studentských let a nezničí ho ani kreativní pokusy potomků, kteří se pokusí do dřeva třeba rýt (dýhu by to mohlo nenávratně poškodit, zatímco dřevěnou desku stačí vhodně přebrousit a vydrží spoustu let).

Do luxusních interiérů je předurčena dýha

Dýha se naopak hodí například do obývacích pokojů, jídelen, zkrátka tam, kde se nepředpokládá mechanické namáhání, není nutná tak vysoká odolnost jako v případě pracovního stolu. Vhodnou alternativou je u nábytku s většími deskami (stoly) nebo v případě dveří – tady by se masiv více prodražil. Kromě toho také u větších dřevěných ploch se u masivu obtížněji dosahuje rozměrová stálost (dřevo se může kroutit, zejména tam, kde je vyšší vlhkost, také může dřevo praskat – vše závisí na správném technologickém postupu výroby a podmínkách, v nichž se nábytek instaluje). Proto se u větších ploch s úspěchem využívají dýhované desky, například MDF nebo DTD místo masivu.

Obrovské možnosti moderního designu

Výhodou dýhy je i to, že může mít velice zajímavý moderní design – i to ji předurčuje do reprezentačních prostor. Pro luxusní interiéry se dnes užívá hlavně dýha – dává nepřeberné designérské možnosti (povrchy imitující exotické dřevo apod.), a navíc vychází levněji než masiv. Laťovka s dýhou má také velmi dobrou

Který materiál zvolit?

Vše záleží na vás. Otázkou je cena a vaše preference. Pokud jsou pro vás prioritou čistě přírodní materiály bez ohledu na cenu, sáhnete po masivu. Jestliže vám nevadí imitace a máte omezenější rozpočet, bude pro vás zajímavější dýha. Na oplátku se u dýhy budete moci více vyřádit, pokud jde o design. Podstatný je i účel nábytku – je rozdíl, zda například zařizujete interiér vlastního bytu na léta dopředu, nebo máte jednoduchý nábytek do krátkodobě pronajatého bytu.