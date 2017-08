Jakou vybrat želvu?

Téměř každé dítě touží po nějakém domácím zvířátku. Pokud ale bydlíte v bytě a nechcete, nebo nemůžete pořídit pejska, co takhle popřemýšlet o jiném zvířátku? Velké oblíbenosti se těší želvy a my se tomu rozhodně nedivíme. Vlastníků želv velmi rychle přibývá, tak proč se nezařadit mezi ně? Výběru je však důležité věnovat pozornost a příliš se neunáhlit. Jaké tedy máme možnosti?

Suchozemskou nebo vodní želvu?

To je asi první zásadní otázka, kterou si musíte položit. Zde bude záležet samozřejmě hlavně na vašich preferencích, ale musíte myslet také na to, že oba druhy mají zcela odlišné nároky na chov. Obecně se říká, že želva vodní je na chování méně náročná, než želva suchozemská a to především z toho důvodu, že mnohem lépe snáší život v zajetí. Vodní želvy se také na rozdíl od těch suchozemských nemusí registrovat na žádných úřadech. Pokud ale toužíte po želvě suchozemské, rozhodně nejde o nesplnitelné přání. Pokud pořizujte želvu převážně pro děti, rozhodně vám doporučujeme spíše želvu suchozemskou a to převážně kvůli její povaze. Jde totiž spíše o domácího mazlíčka, se kterým se opravdu budete moci mazlit. Vodní želva se řadí spíše mezi dravce, a proto by vás v nestřeženém okamžiku klidně mohla i pokousat.

Jaký je rozdíl mezi suchozemskou a vodní želvou?

První zásadní rozdíl je jistě jasný každému z nás. Želva suchozemská samozřejmě tráví většinu času na suchu a oproti tomu želva vodní zase tráví více času ve vodním prostředí. Liší se však i v jiných zásadních bodech. Suchozemská želva se řadí mezi býložravce, kdežto želva vodní je masožravá. Suchozemskou želvu můžeme s příchodem letních měsíců s klidným srdcem dát také ven, kde se jí bude jistě velmi líbit. Vždy by však měla být v uzavřeném prostoru. Dejte si pozor, i když se o želvách mluví jako o velmi pomalých tvorech, dokáže vám velmi rychle utéct a schovat se! Suchozemské želvy jsou ohroženým druhem, a proto jejich chov spadá pod mezinárodní úmluvu CITES. To v praxi znamená to, že spolu se zakoupenou želvou byste vždy měli obdržet certifikát, na kterém si budete moci přečíst její původ.

Pořídit jednu nebo dvě?

My určitě doporučujeme pořídit želvičky rovnou dvě. Dvěma želvám se společně bude dařit mnohem lépe a také si spolu dokáží vyhrát, takže se nebudou tolik nudit. Pro vás to žádné komplikace neznamená, protože nebudete potřebovat to samé vybavení, jako máte pro jednu želvičku.

Rozmyslete si také jaký druh pořídit

Dobře si také rozmyslete výběr správného druhu želvy. U želv, které lze chovat je sedm základních druhů, ze kterých lze vybírat. Prvním druhem je želva zelenavá, poté si také můžete pořídit želvu vroubenou, stepní, pardálí, žlutohnědou, uhlířskou či ostruhatou. Pokud jste želvy nikdy nechovali anebo želvu pořizujete pro děti, rozhodně volte druh želvy zelené. Jedná se o želvu suchozemskou a patří do skupiny nejméně náročných želv. Proto je velmi vhodná pro začátečníky, či pro dětské chovatele. Tato želva běžně doroste do délky kolem 25 centimetrů, a pokud jí poskytnete maximální správnou péči, může se bez problémů dožít až sta let.