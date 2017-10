Jaké tepelné čerpadlo je vhodné právě pro vás?

Tepelné čerpadlo je vyhledávanou volbou pro vytápění domácností kvůli své efektivitě i faktu, že se jedná o ekologický způsob vytápění. K jeho oblibě také přispívá v poslední době mohutná podpora ze strany státu, který na tepelná čerpadla přispívá prostřednictvím kotlíkových dotací či dotací typu Zelená úsporám. Na trhu se však v současné době objevuje obrovské množství tepelných čerpadel, které se liší typem, velikostí, výkonem nebo funkcemi, a je tedy obtížné si v nabídce správně vybrat. Proto jsme se s odborníky zaměřili na 5 základních kritérií, která Vám pomohou se v nabídce zorientovat a nasměrují Vás k výběru ideálního tepelného čerpadla pro Vaši domácnost.



Typ tepelného čerpadla

Nejprve je třeba zohlednit nejdůležitější kritérium, čímž je typ tepelného čerpadla. „Čerpadla se dělí podle způsobu získávání tepla na 4 systémy, kterými jsou voda-voda, země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch,“ vysvětluje Jakub Šachl ze společnosti Panasonic Heating & Cooling. Nejen cena je při volbě vhodného čerpadla důležitým faktorem. Zvážit by se měla také vhodnost použití v dané budově, místní podmínky (např. dostupnost vody/vrtu, nebo prostor pro položení zemního kolektoru) či doba instalace. „Pokud používáte čerpadlo i pro ohřev teplé užitkové vody, ideální volbou jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, která jsou nejvyhledávanější a nabízejí ideální poměr cena/výkon,“ radí Šachl.

Parametry tepelného čerpadla

Venkovní teplota a teplota topné vody indikují přesné podmínky pro celkový maximální výkon jednotky, od kterého se současně může odvodit další klíčové kritérium – nominální výkon jednotky. Teplota vzduchu se v průběhu roku samozřejmě mění, což následně ovlivňuje některé parametry i přesto, že příkon zůstává stejný. V nabídce významných značek ale najdete čerpadla zvlášť určena pro vysoký výkon, která sice mají menší efektivitu, ale můžete je nasadit i v horských podmínkách.

„Je důležité rozumět hodnotám COP a EER, což jsou účinnosti čerpadla v režimech topení, resp. chlazení. COP uvádí, kolikrát více tepla systém vyprodukuje na dodanou jednotku elektrické energie,“ říká Šachl. V praxi to znamená, že při dodání 1 kW elektrické energie vyprodukuje tepelné čerpadlo 3 kW připadající na teplo, což se značí zkratkou COP

„Účinnost se počítá na základě výkonu jednotky děleno příkonem. Součástí výpočtu účinnosti by měly být veškeré příkony v systému – příkon oběhového čerpadla, bivalentního zdroje, odmrazování,“ dodává Šachl. Ale pozor, pokud některý z těchto údajů není zahrnut, může jednoduše dojít k poddimenzování celého řešení.

Celoroční provoz

„Dalšími klíčovými parametry, na které by si budoucí uživatelé měli dát při výběru pozor, jsou SCOP – sezónní topný faktor – a SEER, které značí průměrnou roční sezónní účinnost,“ říká Šachl. Jedná se o výpočet z celoroční produkce tepla a tepelné ztráty v topné sezóně při standardizovaných provozních a klimatických podmínkách. Ve výpočtu jsou tedy zahrnuty změny podmínek v průběhu celého roku. SCOP se však může mezi modely o stejném příkonu lišit. Podle evropské směrnice mohou výrobci uvádět dosažené hodnoty v rozpětí od -2 °C do -10 °C. Odchylka vzniká podle toho, jakou hodnotu pro měření výrobce zvolil. Prodejce by vám měl být tedy schopen poskytnout informaci o garantované teplotě vody a při jaké venkovní teplotě měření proběhlo. Obvykle se jedná o teploty 0 °C, -5 °C nebo -10 °C. „Například společnost Panasonic uvádí přímo v katalogu grafy průběhu účinnosti v různých podmínkách až do -15 při zahrnutí všech ostatních faktorů, které na účinnost mají vliv. Tedy ventilátory, oběhové čerpadlo nebo odtávání,“ dodává Šachl.

Výkon

Optimální výkon jednotky správně určíte výhradně s informacemi o samotné stavbě. Stěžejní informací je v tomto procesu míra tepelné ztráty objektu, kterou například u nových budov najdete na Energetickém štítku. Tepelná ztráta následně indikuje správné určení základního výkonu jednotky pro vytápění. Musíme však vzít v potaz i dodatečné okolnosti jako je například ohřev teplé užitkové vody při vytápění bazénu apod. „Informace ohledně tepelných zpráv jsou ke koupi tepelného čerpadla nezbytné především proto, aby možná ztráta nepřekonala výkon samotného čerpadla. To by samozřejmě významně snížilo jeho efektivitu,“ vysvětluje Šachl.

Ovládání a regulace

Při nákupu se zajímejte o to, jakým způsobem je regulována rychlost průtokového čerpadla. Tedy kolik rychlostí je možné nastavit, či zda je například použito kontinuální měření s automatickou regulací. Tento parametr, ovlivňující rychlost proudění kapaliny v trubkách, souvisí s rovnoměrnou distribucí tepla – tedy jak přesně je udržována teplota v místnosti. Čerpadla se liší i řadou přidaných funkcí. Ty sice zvyšují cenu, ale významně zlepšují uživatelský komfort. Jedná se zejména o: