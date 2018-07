Jaké tapety zvolit? Papírové, vliesové nebo tekuté?

Proč dát doma přednost tapetám před klasickým malováním? Především proto, že tapety obecně mají větší výdržnost proti klasické malbě. Jsou omyvatelné, takže z nich nečistoty snadno odstraníte. Zároveň jsou paropropustné. Když se vám znelíbí, jednoduše je strhnete a nahradíte novými. Nezůstanou po nich žádné stopy, nepotřebujete místnost znovu škrabat jako před každým malováním. Můžete si na stěnách vytvořit vzory a obrazy podle své chuti. Zkrátka výhod je hodně. Jenže jaké tapety vybrat?

Papírová klasika v mnohém neobstojí

Klasikou jsou tapety papírové, které mají opravdu dlouhou tradici. Mají ovšem také četné nevýhody, kvůli kterým se výzkum v této oblasti ubíral jinou cestou. Cílem bylo nabídnout na trhu nové materiály, které by eliminovaly negativa papírových materiálů. Jaká jsou? Především jde o to, že papírové tapety pohlcují vzdušnou vlhkost a tím pádem jsou rozměrově nestálé. Zároveň dochází k jejich zašpinění a mechanickému poškození. Velkou předností je sice skutečnost, že jde o ekologický materiál, který nezatěžuje životní prostředí a velmi snadno se likviduje. Na druhou stranu ale musíme dodat, že v současnosti už jsou k dispozici i jiné materiály, které rovněž vyhovují i těm nejpřísnějším ekologickým kritériím, a přitom jejich vlastnosti, pokud jde o rozměrovou stálost, mechanickou odolnost a životnost, jsou lepší než papírové.

Tapety, které dýchají

V obchodě se často setkáte s vliesovými tapetami. Tvoří je buničina a textilní vlákna, jež dohromady udržuje pojivo. Obrovskou předností těchto tapet je propustnost par a vzduchu. Nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že tyto tapety dýchají. Přijímaná vlhkost nezmění jejich rozměry. Jsou tedy jak rozměrově, tak i barevně stálé. Vykazují vysokou odolnost proti otěru, dají se omývat. Na druhou stranu do místností s velkou vlhkostí jako je koupelna nebo kuchyň se příliš nehodí, tam je vhodnější sáhnout po ještě odolnějších vinylových tapetách. Plusem je, že se vliesové tapety dobře lepí i odstraňují, výborně dokážou zakrýt i různé mikrotrhliny ve zdi. Obecně se hodí do obývaných prostor – ložnice, obývacího pokoje, dětského pokoje.

Tekutá varianta vydrží i extrémní vlhkost

Velmi populární technologií jsou rovněž tekuté tapety, které do Evropy přišly z Japonska. Suchá směs se smíchá v určitém poměru s vodou a můžete je nanášet na jakoukoli i nepravidelnou plochu a povrch od kamene přes cihly až po sádrokarton nebo třeba dřevotřísku. Zakryjí nerovnosti povrchu, drobná poškození se dají velice snadno opravit. Jedná se o ekologický nátěr z bavlny, celulózy a hedvábí, který neuvolňuje do ovzduší žádné pachy, ředidla, proto nijak nezatěžuje ani alergiky. Předností je dlouhá životnost, protože nátěr vydrží nepoškozený klidně i 20 let. V nabídce je k dispozici nepřeberné množství odstínů a struktur –200 až 300. Tekuté tapety nijak neohrozí vlhkost, protože jejich 1 m2 dokáže absorbovat až litr vody. Právě proto jsou tyto tapety hojně využívány v Japonsku, kde je opravdu vysoká vlhkost vzduchu. S úspěchem je můžete aplikovat v místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí. Dokážou také pohlcovat zvuk, takže se nátěry hodí třeba i do hudební zkušebny.

Jaké tapety jsou nejlepší?

Z pohledu univerzálnosti, dlouhé životnosti patří mezi velmi zajímavé tapety tekuté. Láká především jejich trvanlivost a možnost oprav. Přitom dodatečné opravy nejsou vidět, protože jednoduše tapetu postříkáte vodou, počkáte, dokud nezměkne, vyhladíte a necháte zaschnout. Špatnou volbou nejsou ani vliesové tapety, které ovšem nejsou vhodné do místností s opravdu velkou vlhkostí.