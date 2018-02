Jak zlikvidovat plísně v interiéru?

Vlhký byt znamená téměř jistý útok plísní. Poradíme vám, jak plísně v bytě odstranit a především, jak zařídit, aby se u vás vůbec neobjevovaly.

Udržování vlhkosti se vyplatí

Ideální vlhkost v bytě se pohybuje mezi 40-60 %, přičemž je lepší, když je spíše nižší, tedy mezi cca 40-50 %. Nikdy by ale neměla přesáhnout 60 %. Vlhkost vyšší, než je tato hranice už může znamenat, že se vám na zdi objeví plíseň. Dalším faktorem je teplota 20-25 °C. Možná si to neuvědomujete, ale dýcháním, pocením, ale třeba i sprchováním, tím vším uvolňujete do ovzduší vodu, respektive vodní páru. Samozřejmě tato lidská činnost zvyšuje vlhkost ovzduší v bytě. Proto je dobré Pomůže pravidelné a dostatečné větrání.

Co dělat, když už se plíseň objeví?

V případě starších domů může dokonce docházet k tomu, že se někde vyskytují plísně pravidelně, jakmile se objeví vlhčí a chladnější počasí. Co teď? Okamžitou pomocí je ošetření stěn přípravky na interiérové omítky určené pro likvidaci plísní. Pomůže i stará známá klasika – Savo. Jak postupovat?

Postup ošetření zdí napadených plísní:

Naneste dezinfekci na plochy, které plíseň napadla. Odloupejte plíseň pomocí špachtle, ještě ve chvíli, kdy je zeď nasáklá dezinfekcí. Nikdy ji neodstraňujte na sucho, spóry plísně by se mohly dostat do ovzduší. Nechte zaschnout. Nátěr dezinfekcí zopakujte ještě jednou či podle potřeby i dvakrát. Mezitím opět nechte zaschnout. Potřebujete jistotu, že přípravek pronikl všude, kde je třeba. Můžete místa ošetřit malbou s protiplísňovými přídavky.

Proč se rosí okna? Jaké riziko představuje rosení pro vznik plísní?

Ovšem je třeba řešit především příčinu plesnivění interiérových stěn. Pokud málo topíte a nevětráte, odpařená voda se sráží. Mohou se rosit okna. Když je vlhkost prostředí nad 50 % a okna se rosí, obvykle pomůže větrání. Pokud se okna rosí, i když je v místnosti méně než 50 % vlhkost, může být problém v oknech samotných. Třeba v tom, když je mezi skly jenom vzduch a okna nedostatečně izolují, pak se studený vzduch dostane až k vnitřní tabuli a rozdílem teplot se tabule rosí. Takové prostředí je ideální pro vznik plísní, rosení rizika plesnivění významně zvyšuje.

Nezapomínejte dostatečně větrat

Proto pokud jsou u vás plísně pravidelným hostem, nesoustřeďujte se jenom na jejich akutní odstranění, ale zkuste více topit a větrat. Možná budou výdaje za energie trochu vyšší, ale odměnou vám bude suchý byt a rozhodně mnohem zdravější prostředí k pobytu. Mnohdy ale ani pravidelné a dostatečné větrání problém neodstraní. Co pak? Uvažujte o zateplení fasády. Kvalitně a správně provedené zateplení může problém zcela odstranit.

Tipy na ochranu interiérových stěn proti plísním:

Dodržujte ideální vlhkost v bytě. Pokud si nejste jisti, jak vlhký máte byt, použijte vlhkoměr. Dostatečně větrejte v pravidelných intervalech. Regulujte teplotu v bytě. Utěsňujte spáry kolem okenních rámů a balkonových dveří. Odstraňte tepelné mosty, zateplete objekt. Nestavte nábytek těsně ke stěně, nechte kolem asi 5 cm mezeru, aby zde proudil vzduch. Dobré je opatřit zeď ošetřenou proti plísním malbou s přísadou protiplísňových přípravků. Nátěry s protiplísňovými přípravky by měly být minimálně dva nebo tři.

Na řadu přicházejí speciální metody

Pokud jsou problémy s plísněmi závažnější, přicházejí na řadu náročnější metody, které je třeba svěřit do rukou odborníků jako například chemická injektáž impregnující vlhké zdivo. Tím se vytvoří vrstva proti vlhkosti. Další možností je například elektroosmotické vysušování zavlhlého zdiva.