Jak zatočit s nadýmáním u kojenců

Hurá, máme za sebou tu radost událost, na kterou jsme čekali dlouhých 9 měsíců. Tuto radostnou událost nám však jednoduše může pokazit problém jménem dětská kolika neboli nadýmání u kojenců. Všichni jistě známe, nebo si alespoň umíme představit ten šílený pocit zoufalství a bezmoci, když naše miminko trpí tímto problémem. Celé se kroutí a pláče dlouhé hodiny a rozhodně není k utišení. V dnešním článku se na tuto problematiku zaměříme více z blízka a poradíme vám, jak miminku od těchto potíží co nejvíce ulevit a dokonce i jak se snažit tomuto problému zcela předcházet.

Jaké jsou hlavní příčiny nadýmání?

Příčin může být opravdu spousta. Jde buď záležitost přechodnou, ale může se jednat i o záležitost dlouhodobou. My si nyní představíme ty nejhlavnější příčiny, kvůli kterým mohou naši nejmenší tolik trpět.

Polykání vzduchu

Tato příčina bývá tím nejčastějším problémem. Jde o to, že kojenec spolu s potravou spolyká příliš velké množství vzduchu. Největší riziko v tomto ohledu přináší krmení kojence z lahvičky. V případě, že budeme lahvičku držet v nesprávném sklonu, dítě spolu s výživou spolyká opravdu velké množství vzduchu, které následně může vést k právě velice nepříjemnému nadýmání. Tento problém se však může objevit i při krmení miminka z prsu, proto je vždy důležité dávat pozor na správný sklon miminka při krmení, a pokud je to možné, nechat ho vždy odříhnout

Špatná strava matky

Pokud své miminko kojíte, je velice důležité dbát na správnou stravu, která bude vyhovovat vám i vašemu miminku. Svůj jídelníček můžete doplnit o probiotika, která dokáží velice pozitivně ovlivňovat střevní mikroflóru

Malabsorpční syndrom

Jde o problém, ke kterému vede dlouhodobější nadýmání, špatné prospívání miminka ale také například dlouhodobě řídká stolice. Tento syndrom nám značí velmi špatné vstřebávání některých složek potravy z trávicího traktu dále do organismu miminka. Pokud máte podezření na tento problém, vždy navštivte dětského lékaře.

Jak miminku co nejvíce ulevit?

Zbývá nám tedy důležitá otázka a to jak mimku, které trápí nadýmání, co nejvíce pomoci? Prvním pomocníkem se pro vás můžou stát různé kapičky, které jsou k dostání v lékárnách. Je však těžké doporučit nějaké konkrétní, protože každému miminku pomáhají jiné. V tomto případě vám nezbývá nic jiného než hledat a zkoušet. Co na prdíky bude určitě zaručeně pomáhat je teplo na bříško. Mimo to i teplo dokáže miminko dobře uklidnit a trochu mi připomenout dobu, kterou trávilo ještě bezpečně v děloze. Je samozřejmě nezbytné při teplých obkladech kontrolovat teplotu tak, abychom miminko nepopálili. Nejjednodušším způsobem jak zahřát bříško bude zakoupit nahřívací polštářky, které jednoduše zahřejete v mikrovlnné troubě. Vašemu kojenci může skvěle a účinně pomoci také masáž bříška. Tu provádějte tak, že si ruku namažete dětským olejíčkem a po směru hodinových ručiček bříško jemně masírujte. Tato masáž slouží k uvolnění střev.

Cvičení, houpání, nošení v šátku

Zkuste s miminkem jednoduše cvičit. Jednoduše ho opřete zádíčky o váš trup a jeho nožičky zlehka pokrčujte směr k bříšku a zase zpět. Tento cvik skvěle napomáhá odcházení nežádoucích plynů. Zkuste se posadit na míč a trochu začít skákat a mimko u toho ještě v náručí mírně houpat. Nemusíte se bát, že by se mu to nelíbilo. Tímto krokem dojde k uvolnění bublinek ve střevě a miminku se výrazně uleví. Nic nezabírá a vy si už nevíte rady? Zkuste vašeho drobečka nosit v šátku. Vaše tělo bude miminko příjemně zahřívat a navíc se budou cítit i velice v bezpečí a tento pocit je dokáže výborně uklidnit.

Rada na závěr zní, že všechno chce čas. I vaše miminko by přibližně ve třech až čtyřech měsících měly tyto problémy přestat trápit. Do té doby můžete jedině zkoušet a různě kombinovat to, co vašemu kojenci bude vyhovovat nejvíce.