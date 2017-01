Jak vyzrát na chřipku?

Bohužel chřipkové období je v plném proudu a nemocných lidí jsou opravdu tisíce. Právě v této době se odborníci obávají epidemie. Některé nemocnice dokonce také vyhlásily zákaz návštěv a někteří z nás, se již určitě pomalu bojí i vycházet ven. Máte ale vůbec o této zákeřné nemoci dostatek informací? Víte, jak se účinně bránit tak, aby se chřipka nemohla rozběhnout ve své plné parádě?

Co to chřipka vůbec je?

Všichni jistě víme, že jde o velmi zákeřné onemocnění, které nás doslova dokáže vyřadit z normálního fungování. Chřipka se dokonce řadí mezi velmi nakažlivé, infekční onemocnění. Proto se také dokáže tak rychle přenášet z člověka na člověka. V podstatě opravdu stačí i malý kontakt s již nakaženým člověkem. Chřipkové onemocnění se rozděluje do dvou skupin a to na virus chřipku typu A, nebo B. Nejde o stejnou formu viru, ale liší se. Virem chřipky A se mohou nakazit nejen lidé, ale také někteří savci, mezi které patří například prasata a také ptáci. Na rozdíl od toho virem chřipky typu B se mohou vždy nakazit pouze lidé. Jak jsme již zmiňovali, k přenosu dochází opravdu velmi jednoduše. V momentě, kdy si člověk nakažený chřipkou v našem okolí například kýchne, a my tyto kapénky vdechneme, může být hotovo. Dalším možným způsobem přenosu této infekce může být pouhý dotek. Jednoduše řečeno, naprosto postačí, když se například dotkneme kliky, kterou před námi držel člověk nakažený chřipkou.

Pletete si nachlazení s chřipkou?

Spousta nás již při mírném nachlazení říká, že nejspíš mají chřipku. Nenechte se zmýlit! Tyto dvě onemocnění rozhodně nejsou totožná a to ani svými projevy a rozhodně ne svou závažností. Proto je velmi důležité naučit se tyto dvě nemoci od sebe spolehlivě rozlišit. Obecně lze říct, že při obyčejném nachlazení se budeme pár dnů cítit špatně a pak se nám znatelně uleví. V případě, že však máme chřipku, se toto nestane a spíše než lépe se bude cítit čím dál hůře. Chřipka nás zkrátka dokáže z běžného života eliminovat až na několik týdnů. Projevy běžného nachlazení všichni jistě dobře známe. Začíná to bolestí v krku, pokračuje rýmou a následně i kašlem. Horečku většinou nemáme, ale může se stát, že se jí ani nevyhneme. Projevy chřipky bývají o poznání horší. Nejspíš nás bude bolet v krku, budeme se cítit velmi unavení, budou nás bolet svaly, horečka se nám také nevyhne a ani kašel nás s největší pravděpodobností nemine. Jednoduše se dá tedy říct, že nachlazení od chřipky poznáme díky teplotě, která se u běžného nachlazení jen málokdy vyšplhá nad 38°C.

Jak se viru chřipky vyhnout?

Základem je samozřejmě jako vždy správná hygiena. Proto vám doporučujeme mýt si často ruce a myslet na to, že jsme se mohli dotknout infikovaných míst a proto například nikdy nejíst se špinavýma rukama. Další radou pro vás může být vyhýbání se místům s vysokou koncentrací lidí, kde se chřipka může jednoduše šířit rychlostí blesku. Velmi důležitým bodem je také prevence. V dnešní době je již očkování proti chřipce běžnou záležitostí a proto zvažte i tuto variantu. Snažte se také dodržovat zdravou stravu, která bude obsahovat dostatek vitamínů. Pitný režim můžete také doplnit o různé bylinné čaje.

Pokud se i tak chřipkou nakazíte, myslete na to, že chřipku nikdy není dobré přecházet! Proto v případě, že se vám ani po třech dnech obtíží vůbec neuleví, nevsázejte na domácí léčení a rozhodně navštivte vašeho lékaře!

Očkování

Každoročně se chřipka stává příčinou statisíců úmrtí na celém světě. Ohrožení jsou zejména oslabení jedinci a senioři. Dobrovolné očkování je u nás zpoplatněno, ale rizikové skupiny mají očkování zdarma. Na očkování je ale nyní již pozdě, vždy je potřeba uvažovat o této prevenci na začátku podzimu. Ať už se otužujete a žijete zdravě, stejně zůstává očkování stále jediným účinným preventivním prostředkem.