Jak využít rostlinu Rýmovník?

Rýmovník (Plectranthus amboinicus) je léčivá rostlina, kterou lze pěstovat jako běžnou pokojovkua a v létě jako balkonovku. Její vzhled je poněkud nekompaktní a musí se často zastřihovat. Ovšem to je super, protože její nadzemní část, tedy stonky i lístky využijeme pro naše zdraví-a to hned několika způsoby! Ostatně to už se ví dávno. Bylina je hojně využívána pro své protizánětlivé a protiplísňové vlastnosti. Navíc báječně chutná.

Přírodní repelent

Rýmovník lze využít jako přírodní repelent. Jeho pronikavá vůně totiž odpuzuje mouchy i komáry. Není nic jednoduššího než ho napíchat mezi kvetoucí letničky a dát za okno, kterým nejčastěji větráte. Zkuste ale i klasický repelent, který příjemně voní a nedráždí jako chemií nabité spreje.

Budete potřebovat

1 hrnek lístků rýmovníku

1/2 litru vody

1 lžíci bílého vinného octa

Postup je velmi jednoduchý. V rendlíku svaříme vodu, odstavíme a přisypeme rýmovník. Ten necháme louhovat až do vychladnutí odvaru, nejlépe však do druhého dne. Následně scedíme a přidáme ocet. Repelent uskladníme v ledničce a použijeme před každým výletem do přírody. Postříkáme zejména nohy.

Koření

Lístky usušte a rozdrolte. Využít je pak můžete na maso, ale i do pomazánek a podobně. V podobě koření nejen chutná, ale i pomáhá, protože uklidňuje žaludek a působí proti nadýmání.

Nachlazení

Listy jsou přírodním zdrojem vitamínu C, A a E, což je samo o sobě super. Ovšem když k tomu přidáte i protizánětlivé účinky, máte super bojovníka proti nachlazení a chřipce. Z lístků můžete připravit čaj.

Čaj z rýmovníku

5 lístků rýmovníku

0,2 l vody

lžička medu

Jak na něj? Několik lístků dobře omyjte a přelijte převařenou, mírně zchladlou vodou. Doslaďte medem a pijte co nejteplejší.

Zdaleka nejlepší je ale sirup. Recept na něho najdete zde. Jako rychlou pomoc lze nadrtit lístky a utřít s cukrem. Dětem pak podáváme jednu lžičku směsi třikrát denně. Podobně drcené lístky s kapkou olivového oleje lze mazat na hrudník a mezi lopatky. Tím se můžete zbavit zánětů průdušek a bronchitid.

Inhalace

Toto přírodní antibiotikum ale můžeme i inhalovat, protože ulevuje od bolestí v krku a od ucpaného nosu. V listech jsou obsaženy rostlinné vonné oleje thymol a karvakrol. Lístky stačí mnout v ruce a čichat. Na noc si dejte větvičku pod polštář.

Na rány

Možná to ani netušíte a raději byste použili lístky aloe, ale rýmovník pomáhá hojit rány. Stačí omýt půl hrnku lístků a zalít převařenou, mírně zchladlou vodu. Zcela zchladlým nálevem pak můžete potírat rány, včetně ekzému.

Větší rány můžete na noc zabalit. Vylouhované lístky položte na ránu a jemně ovažte obvazem.

Zbytek odvaru můžete dát do aromalampy a nechat provonět celý byt.