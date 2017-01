Jak vytvořit podklad před položením nové podlahy

Uvažujete o rekonstrukci domu či bytu? Pak vás už zajisté napadlo, že byste také měli položit nové podlahy. Rozhodnout se k této činnosti je prvním krokem, na co se ale připravit dál? Před samotným pokládáním nové podlahy je třeba zajistit naprosto dokonale rovný, čistý a odmaštěný povrch. Pamatujte také, že až na drobné výjimky novou podlahu nelze pokládat na podlahu starou! I když se vám tento postup může zdát zdlouhavý až zbytečný, věřte, že toho rozhodně nebudete litovat. Chcete přeci, aby vám nová podlaha vydržela krásná co nejdéle!

Podlahu lze vyrovnat dvěma způsoby

Samotné vyrovnání plochy, na kterou budeme novou podlahu pokládat je velice důležitým krokem, a volba toho správného způsobu vyrovnání podkladu závisí na nosné konstrukci. Jde-li o betonovou konstrukci (tedy o betonový strop), můžeme novou podlahu bez obav vylít betonem. Pokud jde ale o dřevěný strop, bude mnohem lepší volit vyrovnání podlahy suchou cestou.

Vyrovnání podlahy vylitím betonu

Jedná se o stále běžnější způsob vyrovnání podkladu. Musíme mít ale také na paměti určitá pravidla a rizika, které sebou tento způsob bohužel nese. V tomto případě nám tu vzniká poměrně velké riziko prasklin. Další věcí, která pro nás může být značně nepohodlná je poměrně dlouhá pauza po vylití podlahy. Občas se dokonce provádí měření speciálním vlhkoměrem a v případě že beton stále není dostatečně vyschlý, musíme čekat. V případě novostaveb se dokonce po vylití betonem čeká nejméně dva měsíce, přičemž by teplota v místnosti během pokládky neměla klesnout pod 18°C. Jestliže máte v místnosti podlahové topení, nezapomeňte ho minimálně 3 dny před pokládkou nové podlahy vypnout. I zde však platí, že není beton jako beton. Pokud chcete větší pohodlí, zvolte lehký beton. Jde o speciální podskupinu betonů, která má svou objemovou hmotnost nižší než 2000 kg/m³. Ten dokáže naprosto eliminovat riziko vzniku nějakých prasklin, dále nám také výrazně sníží přestávku, po kterou nemůžeme nic dělat. Takto vylitá podlaha bude průchozí již za 24 hodin a plně vyschlá jen za 5 až 7 dnů. Dále vám také zajistí mnohem lepší tepelnou izolaci a sníží zatížení nosné konstrukce.

Vyrovnání podlahy suchou cestou

O této metodě hovoříme v případě, pokud oddělíme tuhý smontovaný podlahový dílec od pokládané podlahy mezivrstvou, která se bude skládat ze suchého podsypu. Tedy například z polystyrenu, dřevovláknité desky. Jde tedy o naprosto suchou variantu vyrovnání naší podlahy.

Jak už asi správně tušíte, nespornou výhodou tohoto způsobu je rychlost! Vzhledem k tomu, že jde o suchou metodu, není potřeba žádné přestávky na vyschnutí. Ihned po dokončení práce je tedy podlaha naprosto průchozí. Další výhodou tohoto způsobu je velmi nízká hmotnost. To oceníte například zejména u rekonstrukce podlahy u nástavby domu. Tato varianta je také naprosto ideální například do dřevostaveb, ale nepochybujeme, že výhody, které suchá varianta vyrovnání podlahy nabízí, rád využije každý z vás. Další výhodou tohoto způsobu je to, že výplň jednoduše dokáže vyrovnat i tu nejmenší nerovnost a také výškovou úrovni podlahy.

Ve zkratce lze tedy o tomto způsobu vyrovnání podlahy říci, že nám celou výstavbu velice urychlí a díky své velmi nízké hmotnosti se hodí do dřevostaveb či při rekonstrukci starší budovy, ve které jsou dřevěné trámové stropy.