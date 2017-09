Jak vybrat vhodné maso pro grilování?

Základem každého správného grilování jsou samozřejmě kvalitní suroviny. Pro grilování je obecně vhodnější tučnější maso, které obsahuje tukovou vlákninu, a maso je tak křehčí. Tuk zároveň slouží jako přírodní aroma a dodává masu správnou vůni a chuť. Důležité také je, aby maso bylo vyzrálé. Zralost masa si mohou zákazníci sami ověřit – veškeré informace o stáří a době zrání by, v případě baleného masa, měly být uvedené na etiketě. Pokud zákazníci kupují maso přímo u řezníka, měli by se zaměřit hlavně na jeho barvu. Mladší kousky jsou světlejší, starší naopak tmavší. Zákazníky také často vybízím, aby si maso takzvaně osahali. Na vyzrálém a kvalitním mase totiž zůstanou otisku prstů.

Jaký druh masa se pro grilování hodí nejvíce?

Grilovat můžeme v zásadě jakýkoliv druh masa, od ryb až po jehněčí. Osobně na grilování doporučuji hovězí maso, zejména vyzrálé (někdy se můžete setkat také s označením stařené), které vyniká svou křehkostí. Takové maso by v chladicích boxech mělo viset až dva měsíce po porážce. Pokud vyzrálé maso nemáte možnost sehnat, můžete určité křehkosti docílit přidáním kyselých ingrediencí (například pokapáním citronovou nebo ananasovou šťávou).

Jak maso zpracovat před grilováním?

Pokud chcete docílit opravdu vynikající chuti masa, doporučuji maso naložit do připravované směsi ideálně na 24 hodin před tepelnou úpravou, nejméně však na tři hodiny. Některé druhy masa, například jehněčí, ale správnou chuť marinády získají až po dvou či třech dnech v nálevu. V žádném případě nedoporučuji maso před grilováním naklepávat, nebo jej dokonce rozmrazovat v mikrovlnce. Maso samozřejmě negrilujeme zmrzlé, ale musí samovolně rozmrznout při pokojové teplotě, aby neztratilo svoji chuť. Častou chybou zákazníků je, že maso před grilováním solí. Takový způsob úpravy rozhodně nedoporučuji, jelikož sůl maso vysušuje. Pokud chceme maso solit, rozhodně až po tepelné úpravě. Maso skvěle dochutí také například čerstvé bylinky.

Jak maso správně grilovat?

Před grilováním je nezbytné především očistit gril. Pouze drátěnkou bez jakéhokoliv saponátu. Maso předtím, než jej položíme na gril, musíme také správně osušit – zejména jedná-li se o ryby. Při grilování by se zákazníci měli vyhnout používání oleje, který způsobuje nepříjemné kouření z grilu. Vynecháním oleje uděláme službu nejen svému zdraví, ale i chuťovým buňkám – maso bude křehčí a zdravější. Co se týče doby grilování, každý druh masa samozřejmě vyžaduje jinak dlouhou dobu. Nejdéle trvá příprava kuřecího steaku – zhruba 45 minut. Nejméně naopak příprava ryb, které lze připravit již za necelou čtvrthodinu. Maso by se mělo na grilu otáčet pouze jednou, zajistí se tím stejnoměrná šťavnatost a propečení. Maso ale nedoporučuji v průběhu grilování příliš propichovat, s každým propíchnutím zbytečně vytéká šťáva, která masu dodává správnou chuť.

Jak si ulehčit práci?

Odpovídá: Blanka Buchelová, nákupčí sortimentu masa, ryb a drůbeže ve společnosti Tesco.

Češi holdují grilování. To potvrdil i průzkum společnosti Tesco, ze kterého vyplynulo, že nejraději grilují kuřecí a vepřové maso. Nevyhýbají se však ani zelenině, sýrům či rybám.

„Čeští milovníci grilování nejraději připravují maso, které si, pokud možno, naloží do domácí marinády – nejčastěji bylinkové. V tomto se výrazně odlišují od našich východních sousedů. Slováci dávají při grilování přednost špečkáčkům a uzeninám, Maďaři si nejvíce pochutnávají na pikatnějších marinádách a upřednostňují párky a klobásy,” upřesňuje Blanka Buchelová.