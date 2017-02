Jak vybrat vhodné dětské běžky

Zima je opravdu v plném proudu a téměř celá republika je zahalena do bílého kabátu. Kdy tedy může být vhodnější doba pro nějaký zimní sport? Co takhle například vyrazit společně s celou rodinou na výlet na běžkách? Běžkařské tratě jsou v dnešní době k nalezení téměř všude a už se kvůli tomu nemusíte vydávat ani na hory. A ani své ratolesti nemusíte při takovém výletu nechávat doma – ba naopak, vezměte je sebou! Je jen důležité poskytnout jim správnou výbavu a uvidíte, že si tento sport doslova zamilují!

Kdy mohou děti s běžkami začít?

Nemůžeme vám říct ideální věk, kdy by bylo vhodné s běžkami začít. U všech sportů vždy záleží na konkrétním dítěti a na jeho schopnostech. Lze ale říci, že už od čtyř let věku dítěte, můžeme s běžkováním pomalu začít. Musíme však ale začínat pomalu a pozvolna a takhle malé dítě hned nebrat na dlouhé výlety. Vždy je dobré dítě nejdříve na tento pohyb zvykat na krátké a rovné trati a na delší přecházet postupem času. Na delší běžkařský výlet je lepší vyrážet již spíše s dítětem starším, které přeci jen vydrží trochu více té fyzické námahy a bude vám bez problémů stačit vašemu tempu.

Jak správně vybrat dětské běžky

Úplně se zpotíte, když si vzpomenete na to, s jakým vybavením jste na běžkách či lyžích v dětství začínali vy? Obavy stranou, v dnešní době šlo již vybavení velmi dopředu a je uzpůsobeno tak, aby pohyb byl co nejlehčí. Při výběru je tedy nutné brát v neposlední řadě ohled na výšku a váhu dítěte tak, aby mohla být správně určena velikost běžek.

Odlišnost dětských běžek od běžek pro dospělé

Běžky pro děti nejsou samozřejmě stejné jako ty, které máte doma vy. Liší se v mnoha ohledech, a proto je vhodné při výběru opravdu koukat do sekce běžek pro děti. Ty jsou totiž kratší a mnohem lehčí než běžky, na kterých na výlety vyrážíte vy. A to rozhodně není jediný rozdíl, díky kterému se dětské běžky liší. Mimo to, jsou také o poznání širší a v neposlední řadě také měkčí. Na těchto hlavních bodech je tedy vidět to, že dětské běžky se opravdu velmi liší od běžek pro dospělé a všechny tyto rozdíly zaručují to, že se dítěti na běžkách bude mnohem lépe jezdit a sport ho tak bude také mnohem více bavit. Jak tedy vybrat správnou výšku běžek? Ty nejmenší by měli mít běžky vyšší zhruba o 5 až 10 cm, než je výška postavy. Děti větší pak mohou mít běžky delší o 15 až 25 cm než jsou ony samy.

Důležitou součástí jsou běžkařské boty i hůlky

Také kupujete svým dětem boty o něco větší s tím, že do nich rychle dorostou a alespoň jim déle vydrží? Tak na takový postup v případě bot na běžky rozhodně zapomeňte! Byl by to totiž ten nejhorší krok, který byste mohli udělat. Jedním z hlavních bodů výběru správných bot na běžky je totiž jejich velikost. Dítěti vždy musí sedět naprosto přesně, nesmí být větší a nesmí ani tlačit. Nedílnou součást správné výbavy tvoří také běžkařské hůlky a i zde je velmi důležitá jejich délka. Pro nejmenší ratolesti můžeme zvolit hůlky o celých 35 cm kratší než je jejich výška. Poté zde platí jednoduché pravidlo. Čím lépe dítě jezdí, tím vyšší hůlky bude potřebovat. Hůlky se samozřejmě vyrábějí z nejrůznějších materiálů. My vám ale doporučujeme zakoupit hůlky hliníkové. Nejen, že se řadí mezi cenově nejdostupnější, ale také jsou velmi odolné a při případném pádu se jen tak nezlomí. Což v začátcích rozhodně oceníte, protože pádů bude dozajista hodně.