Jak vybrat realitní kancelář?

Změna bydlení je bezpochyby významným milníkem v životě každého z nás. Musíme najít nové útočiště a zároveň popřemýšlet, co s příbytkem dosavadním. Pokud se navíc rozhodneme stávající nemovitost prodat, máme před sebou nelehký úkol. Nic však není tak horké, jak se může na první pohled zdát – pokud na to půjdete chytře a přizvete si odborníky. Jak ale nenaletět a vybrat toho správného partnera?

Trh realitních kanceláří

Trh je přesycen jak kvalifikovanými a spolehlivými realitkami, tak bohužel i neseriózními či podvodnými zprostředkovateli. Kamenem úrazu je fakt, že trh realitních kanceláří a makléřů legislativa nikterak nereguluje, i když Ministerstvo pro místní rozvoj v brzké době plánuje změnu zákona. Pro zatím jde však o živnost volnou, tzn., že se může stát makléřem prakticky kdokoliv. A právě to přispívá k nepříliš dobrému obrazu trhu realitních kanceláří u nás. Výběr toho správného partnera proto rozhodně neuspěchejte, nechte si poradit a zjistěte tak vše potřebné ke správnému rozhodnutí.

Reference a zkušenosti

Dejte na doporučení rodiny, známých či přátel a zeptejte se, zda nemají vlastní zkušenost s některou z realitních kanceláří. Zkuste pohledat také ve svém okolí i na internetu. Reference naleznete nejen na webových stránkách příslušných realitních kanceláří, ale i na diskuzních fórech, sociálních sítích, blozích či dalších webových portálech. Ne každá reference je však zaručeně pravdivá. Proto se zaměřte také na další kritéria. Jak dlouho je realitní kancelář na trhu? Jaké má úspěchy? Kolik má na seznamu prodaných nemovitostí? V jaké lokalitě působí a na jaký typ nemovitosti se zaměřuje? Disponují makléři certifikáty či osvědčeními? Prověřte také, jak je na tom současná nabídka nemovitostí realitky. Pro lepší přehled o tom, jak si společnost stojí, lze zabrousit také do účetních závěrek a dalších veřejně dostupných výkazů.

Výše provize vs. rozsah a úroveň nabízených služeb

Právě výše provize i provize jako taková je často na pořadu dne jako argument, proč prodat byt svépomocí. Obvykle se provize pohybuje mezi 3-6 % z kupní ceny, záleží však na velikosti realitní kanceláře či rozsahu a úrovni zahrnutých služeb. Zjistěte, do jaké míry zprostředkovatel zajistí nemovitost k prezentaci, zabezpečí inzerci a právní náležitosti. Získejte odpověď na to, zda připraví rezervační smlouvu, kupní smlouvu i smlouvu o smlouvě budoucí. Zajistí daňové přiznání či zprostředkuje úhradu částky prostřednictvím notářských úschov? Poradí si i s nestandartními případy, například se zatížením nemovitosti v podobě zástavního práva či dalšího úskalí? Kvalifikované realitní kanceláře zvládnou vyřídit i problematické nemovitosti.

Co dál je důležité

Sjednejte si s užším výběrem realitních kanceláři osobní schůzku. Nechte se informovat o tom, jak bude celý proces krok po kroku probíhat. Obdržíte tak nejen odpovědi na své dotazy, ale pomůže vám to udělat si i jakýsi obrázek o tom, jak by mohla celá komunikace probíhat. Doptejte se také na to, zda realitní kancelář vlastní databázi prověřených zájemců, kterým může nabídku představit ještě před zveřejněním inzerce. Zjistěte, co vám může právě daná realitní kancelář nabídnout navíc oproti ostatním. Vybrané realitky například kromě klasického výkupu nemovitostí zajišťují garanci prodeje. Znamená to tedy, že od vás nemovitost odkoupí, pokud se nemovitost neprodá. Výjimkou již není ani odhad ceny nemovitosti zdarma.

Pokud si vyberete toho správného partnera, ušetříte nejen svůj čas, energii či nervy, ale i peníze. Jde o nemalou částku, tak výběr opravdu nepodceňte!