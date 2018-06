Jak vybrat domů keramickou dlažbu, aby vás nečekalo nepříjemné překvapení?

Keramická dlažba patří mezi mimořádně praktické povrchy. Velmi snadno se udržuje, vykazuje dlouhou životnost, navíc dokáže vytvořit i velice příznivý estetický dojem. Jak ale postupovat při výběru dlažby, abyste nesáhli vedle? Je dobré se řídit určitými pravidly.

Pokud zvolíte správný materiál, vyberete si podlahu třeba do chodby, koupelny či kuchyně i na desítky let dopředu. Čeho si všímat, když půjdete dlažbu kupovat?

Řiďte se nasákavostí a mrazuvzdorností

Prvními dvěma důležitými kritérii je nasákavost a také mrazuvzdornost. Hrají totiž velkou roli v tom, zda dlažbu můžete umístit do venkovních prostor. Mrazuvzdornost závisí na nasákavosti udávané v procentech. Voda totiž s teplotou klesající pod bod mrazu zamrzá, takže pokud dlažba je hodně nasákavá, logicky trpí i zamrzáním a mrazuvzdornost je tím pádem nižší. Do interiérů nasákavost a mrazuvzdornost nijak výrazně řešit nemusíte. I dlažba s nasákavostí nad 10 % není až takovým problémem, i když je lepší ji volit do míst, kde voda neproniká. Do venkovních prostor ale potřebujete mrazuvzdornou keramiku, která se dělí do dvou skupin: první s nasákavostí 0,5-3 %, druhá s nasákavostí pod 0,5 %.

Skupina 0,5-3 % se hodí do kuchyní, koupelen, zvládne ale i venkovní použití, třeba v zádveří domu. Je totiž protiskluzná a dostatečně otěruvzdorná.

Druhá skupina s hodnotami nasákavosti pod 0,5 % vykazuje extrémní otěruvzdornost a vysokou protiskluznost. Výborně obstojí v místech hodně namáhaných chůzí.

Protiskluznost aneb abyste se na dlaždicích nezranili

Dostáváme se k dalšímu velmi důležitému kritériu, a sice protiskluznosti. Tam, kde budete chodit bosí, volte dlažbu s protiskluzností A a B. C má ještě vyšší protiskluznost. Uvedené označení platí pro dlaždice s protiskluznými glazurami a reliéfy. Pro místa, kde chodíte v obuvi se dají kombinovat reliéfy a glazury. Protiskluznost se zde označuje R9-R13, přičemž R9 je nejnižší hodnotou.

Bez dobré otěruvzdornosti a tvrdosti to nejde

Třetím důležitým a také již zmiňovaným kritériem je otěruvzdornost nebo taktéž odolnost proti opotřebení. Norma člení otěruvzdornost do kategorií PEI 1 – PEI 5. Vyšší stupeň znamená vyšší odolnost otěru. Běžně vám stačí do koupelny dlažba PEI 2, v předsíni, na chodbách už je lepší zvolit PEI 3. Na terasy či zádveří už je lepší PEI 4 nebo PEI 5. S otěrem bývá někdy zaměňována tvrdost pohybující se ve stupnici MOSH od 1 do 10. Kvalitní dlažby mají tvrdost 6-.9

Bílá tvoří pilíř kvality

Neméně důležitá je barva střepu. Tedy barevnost hmoty, z níž je střep vyroben. Rozhodně preferujte bílý střep, který je kvalitní. Červený střep je mnohem nasákavější. V místech s větší vlhkostí by následkem nasákavosti mohlo dojít ke zvětšení objemu a vytvoření trhlinek v glazuře.

Barevné odchylky dnes letí

Podstatný je i barevný odstín. Výrobci označují znakovým nebo číselným kódem konkrétní odstín, takže by nikdy nemělo docházet ke kolísání barvy, jinak jde o nekvalitní výrobek. Na druhou stranu se objevují i dlažby, kde je kolísání barev dokonce žádoucí – jedná se o moderní trend. V takovém případě nechybí označení V1-V4, přičemž jednička znamená minimální, čtyřka velké rozdíly. Záleží na vás, jestli podobný styl preferujete nebo máte raději klasickou stejnou barevnost.