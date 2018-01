Jak topit co nejefektivněji?

Cena za topení patří mezi významnou nákladovou položku provozu domácnosti. Pokud máme možnost volby typu vytápění, měli bychom si důkladně propočítat všechny varianty.

Výhody centrálního topení

Tento typ vytápění naleznete převážně v bytových domech, které jsou napojeny na tepelnou přípojku dodavatele energie. Jedná se o velmi pohodlný způsob topení, kdy se nemusíte starat o tepelný zdroj. Ten se navíc nachází mimo vaši domácnost, proto nehrozí riziko nejrůznějších havárií. Ve vašem bytě stačí nastavit požadovanou teplotu otočením ventilu. Na druhou stranu centrální vytápění nepatří k nejlevnějším a dochází zde ke značným tepelným ztrátám, než se teplo dostane až k vám.

Vlastní kotel

Mít svůj kotel znamená mít náklady za topení pod kontrolou. Velkým plusem tohoto vytápění je, že si můžete sami volit, kdy si zatopíte. Nejste vázáni čekat, až začne topná sezona. Při pořízení kotle je nutné počítat s počáteční vyšší investicí, která se vám ovšem celkem rychle vrátí. Při pořizovací ceně kotle 100 000 Kč je to zhruba do 6 let. K tomu si připočítejte úspory, kterých díky vlastnímu kotli dosáhnete. Roční úspora činí min. 40 %. Navíc můžete požádat o kotlíkovou dotaci z programu Zelená úsporám.

Druhy kotlů

Plynové kotle patří stále mezi nejrozšířenější, neboť se vyznačují dlouhou životností, snadnou manipulací a spolehlivostí. Od kotlů na tuhá paliva se ustupuje, neboť jsou spojeny s náročnou obsluhou, která ve výsledku s porovnáním uspořených nákladů není příliš efektivní. Tento způsob vytápění je nahrazován krbovými kamny, jež jsou označována jako doplňkový zdroj tepla. Nejefektivnější využití energie nabízí kondenzační kotel, jenž je často napojen na podlahové vytápění. Toto rovnoměrné rozložení tepla eliminuje pocit „chladu od podlahy“. Ekologickou variantou topení jsou tepelná čerpadla, jež pracují na základě získávání energie ze vzduchu, země nebo vody.