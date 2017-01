Jak správně začít hubnout?

Máme tu měsíc leden, měsíc, ve kterém si jistě spousta z vás dala jako předsevzetí to, že začne se zdravým životním stylem a pokusí se shodit pár přebytečných kil. Spousta z nás si toto předsevzetí dává rok, co rok a prozatím to vždy bylo neúspěšné. Možná to ale bylo jen tím, že jste vlastně nevěděli jak na to. Správný postup je velmi důležitý, protože jen tak může být hubnutí efektivní a v případě, že uvidíme výsledky, svou snahu jistě nevzdáme tak rychle. Pojďme se tedy podívat, jak bychom správně měli postupovat.

Nejdůležitější bod: změňte svůj životní styl!

Pokud si myslíte, že přestanete jíst a máte vyhráno, jste na velkém omylu a na to zapomeňte stejně tak rychle, jako jste tento nápad dostali. Základním bodem úspěchu je totiž celková změna životního stylu a hlavně přístup ke zdravému životu. Vše si totiž musíte nejprve srovnat ve vaší hlavě. Pokud chcete namítat, že jste výrazně omezili přísun stravy a zhubli jste, ano je to možné. Ale dlouhodobě je tento stav zkrátka neudržitelný, a jakmile vaše tělo zjistí, co se děje, začne jednoduše stávkovat. Základním bodem ve správném hubnutí je tedy správná vyvážená strava. Pokud si sami nejste jistí tím, jak by měl ideální jídelníček vypadat, nebojte se kontaktovat odborníka, který vám s jeho sestavením pomůže. V zásadě byste měli hlavně dodržovat pravidelnost. Jezte tedy až pětkrát denně a nikdy nezapomínejte na snídani, která vás dokonale nastartuje do nového dne.

Bez pohybu to nepůjde!

Tuto větu jste jistě slyšeli už několikrát a i přesto se snažíte najít způsob jak se pohybu vyhnout? Nedělejte to, protože tím si cestu za vysněnou postavou podstatně prodlužujete a v podstatě znemožňujete. Pokud navíc chcete shodit nějaká přebytečná kila v co nejkratším časovém úseku, pohyb by se měl stát vaším nejlepším kamarádem. Pro začátek bude naprosto skvělé, pokud se donutíte k nějakému sportu alespoň dvakrát do týdne, to není zase tak hrozné že?

Vážíte se každý den?

Pokud ano, tak to je další velká chyba, kterou děláte. Vážit se každý den se totiž snadno může stát až demotivující. Ideální bude zkontrolovat svou váhu maximálně dvakrát týdně. Nezapomínejte, že byste se vždy měli vážit ve stejnou hodinu, tak aby výsledky byly co nejpřesnější. Svou váhu si pak zapisujte do tabulky, až uvidíte své výsledky, budete jistě namotivováni do dalších pokroků. Kromě váhy si také změřte své míry. Začněte s měřením přes prsa, břicho, boky až po zadek. Míry se totiž většinou mění o poznání rychleji než váha. Podle světové zdravotnické organizace je zdravý váhový úbytek asi jedno kilo za týden. Myslete ale na to, že každý člověk je originál a někomu z nás hubnutí půjde naprosto jinak než někomu jinému. Nikdy se tedy nesrovnávejte se svým kamarádem, který se do hubnutí pustil s vámi. Správné hubnutí je totiž pomalé ale vytrvalé. Může se také stát, že se váhový úbytek z ničeho nic zastaví. V takovém případě vám tělo dává najevo, že si žádá nějakou změnu. Zamyslete se tedy nad svým jídelníčkem, mírou vašeho pohybu a psychickou pohodou. Ne nadarmo se říká, že vše je v hlavě a hubnutí rozhodně není výjimkou.

Cítíte se lépe a zdravěji?

Podle toho nejlépe poznáte, že je vaše hubnutí správné. V momentě, kdy se cítíte o poznání lépe, zdravěji a pohyblivěji, máte jistotu, že děláte dobře. Dodržování zdravého životního stylu ale nekončí zhubnutím. Poté, co se dostanete na svou ideální váhu, přichází stav, kdy je třeba tuto váhu udržet a to mnohdy bývá náročnější než hubnout. V tomto stavu již totiž nehubnete, ale pouze svou váhu udržujete. A proto abyste takovou váhu udrželi, musíte stále dodržovat správný jídelníček spolu s dostatkem pohybu.