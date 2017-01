Jak správně vybrat dětské sjezdové lyže

Zima je v plném proudu a spousta z vás se jistě chystá na zimní dovolenou. Berete na sjezdovku své děti letos poprvé a trochu tápete v tom, jaké vlastně lyže dětem vybrat? V dnešní době je nabídka opravdu nepřeberná a v případě, že se v tomto oboru příliš nevyznáte, ani se není čemu divit, že nevíte, po čem sáhnout.

Základem úspěchu je správná délka

Doba, kdy kupování nových lyží bylo spíše utrpením, je už dávno pryč a lyže se už vyrábí tak, že ani jejich výběr nebude pro děti problém. Tím opravdu nejdůležitějším bodem při výběru je bezpochyby správná délka. To, co dětem může tento sport opravdu znechutit, jsou lyže buď příliš krátké či příliš dlouhé. Obecně vám můžeme poradit, že správné lyže by vašemu dítěti měli sahat po bradu. Dá se také říct, že čím mladší a menší lyžař to je, tím větší může být rozdíl mezi jeho výškou a délkou lyží. Ti nejmenší lyžaři mohou mít lyže bez problému i o 30 centimetrů kratší než je jejich výška. Děti ve věku kolem 3 let mohou mít lyže o délce 70 cm, kratší se snad ani nevyrábějí, protože děti mladší 2 let se na nich stejně neudrží.

Pokud se tedy vaše dítě na svahu opravdu trápí, na vině vůbec nemusí být jeho nešikovnost, ale právě příliš dlouhé lyže, které dítě nezvládne ovládat. Kromě výšky dítěte je ale třeba brát také v potaz další důležité aspekty, mezi které patří například také váha a věk dítěte. Pokud si stále nebudete příliš jistí správnou výškou, nechte si v obchodě poradit od odborníka, ale vždy je lepší koupit lyže spíše kratší než delší.

Kvalitní vybavení je důležité i u dětí!

Vzorů či motivů dětských lyží je také neskutečné množství. Vybrat můžete lyže, které budou mít téměř stejný design, jako sjezdové lyže pro dospělé, nebo můžete vybrat lyže s dětským motivem, které vaše ratolesti na první pohled upoutají. Lyžovat většinou začínají děti již od dvou či tří let. Jde tedy o děti ještě opravdu malé, ale už tak je velmi důležité koupit kvalitní vybavení.

V nabídce sjezdových lyží jste již jistě zahlédli malé plastové lyže a napadlo vás, jestli by to pro začátek nebyla ta nejlepší varianta. Na to zapomeňte! Takové vybavení by bylo spíše vhodné pro dětskou hru na lyžování v jejich dětském pokoji, ale rozhodně ne na svahu. Proto i svému dítěti, které se na lyžích teprve učí, kupte kvalitní skeletové lyžáky doplněné o lyže s bezpečnostním vázáním. Uvidíte, že v takovém vybavení se bude dítě cítit mnohem bezpečněji a snadněji se na nich udrží.

Velikost lyžáků se víceméně shoduje s velikostí zimních bot, které děti nosí. Do kvalitních lyžařských bot totiž už nebudou potřebovat tlusté zimní ponožky jako v dřívějších dobách. Lyžáky ale vždy kupujte s dítětem, protože každý čísluje po svém a navíc jde i o šířku boty. Sice vždy platí, že lyžařská bota by měla být pevně na noze, na druhou stranu nesmí tlačit a dát dostatek prostoru prstům.

Dále se rozhodně neobejdete bez dětské přilby, případně brýlí. I v tomto případě je velmi složité nakupovat bez vyzkoušení. Naopak u nejmenších dětí nebudete potřebovat hůlky. Místo toho si pořiďte spíše koště (viz ilustrační obrázek).

Je lepší lyže koupit nebo půjčit?

Určitě vás napadlo, jestli nebude výhodnější lyže půjčit v půjčovně nežli kupovat celé vybavení nové. Na půjčovně lyží rozhodně není nic špatného, jen si předtím položte pár důležitých otázek. Hlavní bod, od kterého by se mělo odvíjet vaše rozhodování je to, jak často budete na hory jezdit. V případě, že se na hory vydáte jen párkrát do roka, pak se vám rozhodně pro začátek vyplatí lyže půjčit. Pokud to ale máte na sjezdovku kousek a víte, že tam budete trávit spoustu času, pak se vyplatí investovat do nových, kvalitních lyží. V tomto případě, záleží pouze na vašem uvážení.