Jak správně vybrat bílou barvu pro malování interiéru?

Jakou má mít bělost? Jak poznám, že je barva kvalitní? Jak dlouho vydrží? Ptáte se při výběru bílé barvy pro malování interiéru. Zdali nakonec vyberete správně se ukáže až za několik let po vymalování. Jak je to možné? Jaká jsou klišé při výběru barvy?

Co nejvyšší bělost

„Ideální bělost barvy do bytu nebo domu je okolo 93 %, záleží ale také na tom, zdali je místnost orientovaná na sever nebo jih a kolik světla se do pokoje dostane,“ říká odborník na malování Stanislav Kralovanský z firmy MALÍŘI NATĚRAČI CZ. Tato bělost je dokonce podle některých lékařů vhodná pro lidské oko. Extrémní bílá na první pohled vypadá hezky, ale v bytě může působit až nepřirozeně. Některé zářivé barvy mají tendenci rychle vyblednout a pak působí zašle. Kvalitní barva vydrží déle a vypadá čistě, protože se na ni nechytá prach.

Kryvost barvy vs. správná příprava povrchu

Kvalitní bílá barva by měla po dvou nátěrech bez problému krýt a vypadat na stěně hezky, všechny skvrny a nečistoty by měly zmizet. „Někdy ale i s kvalitní barvou nedosáhnete správného výsledku, může to být špatnou přípravou podkladu,“ upozorňuje Kralovanský. Velmi záleží na tom, zdali se chystáte vymalovat čistou zeď, nebo jsou na ní fleky či mastnota. „Základ je vždy penetrace. Někdy musíte původní barvu seškrábat. Naše nová barva White Gold se například nikdy škrábat nemusí,“ dodává Kralovanský. Celý efekt nemusí pokazit jen fleky, ale také zápach. Pokud se v interiéru například kouřilo, je dobré původní nátěr seškrábat.

Pozor i na samotný povrch, který se chystáte malovat. Barvy určené do interiéru jsou nevhodné pro jakýkoliv venkovní nátěr.

Otěruvzdornost

Dobrá otěruvzdornost by měla být dnes u barev samozřejmostí. Barvu otěruvzdornou za sucha můžete s klidným svědomím použít na výmalbu i úzkých chodeb a šaten a nemusíte se bát bílých čmouh na oblečení.

Pokud vám na vzhledu interiéru opravdu záleží, je dobré poradit se s odborníky. Ty nelepší barvy často nejsou volně k prodeji, ale malířské firmy je používají při malování. Je to jako s přípravky s péčí o vlasy, ten nejlepší šampón dostanete v kadeřnickém salónu. „Společně s firmou HET jsme na základě dlouholetých zkušeností a naslouchání zákazníkům vyvinuli privátní značku bílé barvy White Gold, kterou malujeme našim zákazníkům,“ dodává Stanislav Kralovanský z malířské firmy MALÍŘI NATĚRAČI CZ.

Co způsobí špatná barva?

Nekvalitní bílá barva může brzy žloutnout nebo měnit svůj původní odstín, praskat nebo se na ní dokonce mohou tvořit plísně. Takovou stěnu pak pomůže jedině znovu vymalovat. U malování je důležité zachovat i správný postup. „I s tou nejlepší barvou je potřeba po vymalování vyvětrat a mezi nátěry nechat dostatečný čas,“ upozorňuje Kralovanský. Po výmalbě z barvy odpařuje voda a tím vzniká vlhkost.