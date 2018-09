Jak správně sušit vlašské ořechy?

Právě začal podzim, se kterým se velmi spojeno dozrávání a sklízení vlašských ořechů. Letošní úroda ořechů je opravdu bohatá a byla by velká škoda nenasbírat si jich co nejvíce. Doposud jste se při sběru ořechů uskromňovali jen na takové množství, které jste zvládli rychle zkonzumovat? Tak po dnešním článku již nebudete muset. Zaměříme se totiž na pár důležitých zásad, které je nutné dodržovat při jejich sušení a uskladňovaní. Není to až taková věda a sušené ořechy vám tak vydrží opravdu dlouho.

Vlhko je velký nepřítel

Vzhledem k tomu, že hlavní sezónou ořechů je právě podzim, kdy většina dnů velmi často bývá deštivá, či se také můžeme potýkat s častými mlhami je téměř nemožné ořechy sbírat výhradně za hezkého, slunného počasí. Pokud tedy musíte na ořechy vyrazit i v takovém počasí, nejspíše budou mokré a špinavé od hlíny a bláta. Nikdy je neumývejte pod vodou! Tím totiž jen zvyšujete jejich vlhkost. A velká vlhkost se rovná velkém riziku vzniku plísní. Takto nasbírané ořechy tak dejte na místo, kde je sucho, ale netopí se v ní a díky tomu tak z nich špína jednoduše opadá. Ořechy, které nasbíráme suché, můžeme umístit rovnou do teplé a suché místnosti. Abychom v místnosti zajistili dobré podmínky, otevřete také okno na ventilačku, nebo také můžete na nízký stupeň pustit větrák. A takto jednoduše probíhá proces sušení celých vlašských ořechů. Dejte také pozor na to, aby v místnosti nebyl velký výkyv teplot, i tak by jednoduše mohl začít proces plesnivění. Vzhledem k tomu, že ořechy jsou na plíseň poměrně náchylné, pravidelně je kontrolujte a pokud nějaký špatný ořech najdete, odstraňte ho. Celý proces takového sušení trvá kolem 4 – 6 týdnů. Po uplynutí této doby bude nejlepší, pokud je nasypete do látkových pytlíků a uskladníte. Pozor, takto nasušené ořechy ale nikdy nepokládejte přímo na zem! Nejlepší bude, pokud je zavěsíte volně do prostoru. Díky tomu totiž nemají šanci se zapařit a následně začít plesnivět.

Použít můžete i sušičku na ovoce

Pokud se vám předešlý postup zdá příliš zdlouhavý a složitý můžete také použít sušičku na ovoce. Postup sušení ořechů v sušičce ale bohužel není příliš jednoduchý ani rychlý a tak pokud máte možnost využít první postup, rozhodně vám ho doporučujeme spíše. Teplota v sušičce by nikdy neměla být vyšší než je 25°C a ořechy navíc sušíme tzv. na etapy. Celý proces sušení v sušičce tak může trvat klidně i 3 – 4 týdny. Mělo by správně probíhat tak, že ořechy sušíme asi jen 6 hodin z celého dne a zbytek je necháme, aby si odpočinuly. A právě takto bychom měli postupovat po dobu 4 týdnů. Celý proces sušení tímto postupem je tedy velmi zdlouhavý, pro nás náročný a v neposlední řadě také spotřebujeme poměrně dost elektrické energie.

Sušit můžete i vyloupaná jádra

Pokud nesušíte ořechy jen speciálně pro krmení papoušků, můžete si také nasušit přímo vyloupaná jádra. Ty sušíme buď v troubě, nebo opět v sušičce na ovoce. Zde však není celý postup tak zdlouhavý a náročný. Pokud si navíc budete sušit přímo vyloupaná jádra, bude pro vás mnohem rychlejší jejich následná konzumace a používání v kuchyni. Teplota při sušení by opět neměla přesáhnout 25°C a pokud budeme dodržovat zásady správného skladování, vydrží nám klidně i dva roky. A jaké je jejich ideální skladování? Uzavřete je do nějaké vzduchotěsné sklenice a uložte je nejlépe do lednice.