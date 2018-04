Jak slavíme Velikonoční pondělí

Velikonoce jsou tady. Tyto svátky se řadí mezi ty vůbec nejstarší v naší republice. Dříve byly tyto svátky proslulé zejména vítáním jara a oslavy Zmrtvýchvstání Páně. V dnešní podobě jsou Velikonoce zejména o barvení vajíček, pečení beránka a mazance, pletení pomlázky a koledování. Spousta pracujících také velmi ocení volno, které nás o Velikonocích čeká. Letos to budou již tři roky, kdy si můžeme užít poměrně dlouhou dovolenou. Svátek totiž připadá už na Velký pátek. Můžete si tak užít krásný prodloužený víkend a do práce se vrátíte opět v úterý.

Pro církev a věřící je mnohem významnější spíše Velikonoční neděle, ale dnes se již spíše slaví právě Velikonoční pondělí a s tímto dnem se také pojí spousta krásných lidových tradic.

Nejznámější tradice

Pomlázka – to je jistě jeden z největší symbolů Velikonoc. Pomlázka by měla být upletena z vrbových proutků a její konec by měly zdobit krásné, pestrobarevné mašle. Upleťte si ji den předem, tedy již na Velikonoční neděli, ať ráno můžete pomlázku popadnout a šup na koledu! Věděli jste, že vám muži vyšleháním pomlázkou vlastně prokazují dobrou službu? Ve vrbových proutcích by totiž podle pověry měla být zázračná míza, která chrání před zestárnutím. Koleda, je vlastně považována za takovou odměnu a nejčastěji si chlapci mohou vykoledovat barevná vajíčka, či nějaké jiné sladké dobroty. Velmi hezkým zvykem je také uvázání nějaké nové mašle na chlapcovu pomlázku. Je jasné, že koledu si chlapci nevyslouží jen obyčejným vyšleháním, ale musí také říct nějakou říkanku. Mezi nejznámější patří například:

Hody, hody do Provody,

dejte vejce malovaný,

nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,

slepička vám snese jiný.

Přišlo málo koledníků a vám tak zbyla uvařená vajíčka?

Krásně barevná vajíčka také nesmí chybět v žádné koledě. Co ale s vajíčky v případě, že vám jich velké množství zbylo? Prvním typem může být vynikající salát. Na jaře začíná období chřestu a proč ho nezkombinovat právě s vařenými vejci a udělat si vynikající salát? Začněte tím, že uvaříte chřest a mezi tím, co se bude vařit, si připravte zálivku. Rozmixujte šťávu z citronu spolu s česnekem a ančovičkami. Uvařený chřest pak touto zálivkou přelijte, přidejte rajčátka a vařené vejce a salát je hotov! Fantazii se meze nekladou a můžete si také připravit například gratinovaná vejce, ale skvěle si pochutnáte i na vajíčkové pomazánce. Nezbývá než popřát dobrou chuť!

