Jak si vyšperkovat místo, které nám dobíjí energii

Možná vás překvapí, že místo, kde většina lidí tráví nejvíce času, není ani kuchyň, ani obývák, ba ani pracovna. Je to ložnice. V této místnosti spíme, sníme, ale také zažíváme okamžiky krásných chvil se svým partnerem či partnerkou. Je tedy jasné, že bychom právě tomuto místu měli věnovat dostatek péče. Zařiďte si vkusnou ložnici, v níž se budete cítit prostě báječně!

Uspořádejte si prostor

Základem je pohodlná postel s kvalitní matrací, na tom se jistě shodneme. Útulná ložnice má být nejen podle zákonů feng shui vzdušná, nezaplněná zbytečnými věcmi, ale také z kvalitních materiálů, které se dokonale doplňují. Sladit můžete postel, noční stolky i skříň, a to aniž byste museli sáhnout hluboko do své kapsy. Krásné místo pro spaní za rozumné peníze je dnes reálné. Pokud budete v ložnici malovat, odborníci na barvy doporučují natřít zdi modrou, světle fialovou či švestkovou barvou. Údajně zajistí příjemný spánek a energické probuzení do nového dne.

Kam se svršky?

Jednoduše zařízená ložnice, do které uložíte všechny vaše svršky, povlečení, ručníky a další nezbytnosti? Možná vám to zní jako utopie, ale jde to! Na trhu jsou i takové ložnicové šatní skříně, které parádně sladíte s ostatním nábytkem. Může jít o skříně z masivního dřeva nebo zrcadlové designové skříně. Mezi nejmodernější a oblíbené kousky patří šatní skříně s tematickým potiskem, jež z vaší ložnice v momentě vykouzlí originální atmosféru. Chcete-li ušetřit místo, doporučujeme skříně s posuvnými dveřmi.

Když je v bytě málo místa

I do malého bytu dostanete hezký prostor pro spánek. Stačí zaměřit svou pozornost na rozkládací pohovky a vybrat si mezi nimi tu, která splní veškerá vaše kritéria. Přes den pohodlné posezení, v noci relax a plnohodnotný spánek. Vybírejte tak, abyste nad rozkládáním a skládáním pohovky nestrávili příliš mnoho času.