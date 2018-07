Jak si postavit ergonomicky dokonalou kuchyň?

Každá hospodyňka dobře ví, jak důležité je si kuchyň uspořádat ergonomicky, to znamená správně navrhnout pracovní prostor, tedy jeho výšku, šířku i hloubku. Jinak se budete neustále potýkat s problémy a nebude se vám v kuchyni dobře pracovat. Jak si poradit s rozvržením kuchyně?

Respektujte pracovní postup

Při promýšlení uspořádání kuchyně je nutné respektovat pracovní postup při vaření a mytí jak surovin, tak nádobí. Jinak vám hrozí nebezpečí, že budete neustále něco přenášet sem a tam, ztratíte tím spoustu času a vytvoříte si v kuchyni chaos. Proto by na jedné straně měla stát lednička a hned vedle ní odkládací prostor, sloužící k položení surovin, které jste z ledničky vytáhli. Dále by měl následovat dřez (některé suroviny jako třeba ovoce či zeleninu potřebujete omýt). Navazovat musí pracovní plocha (pro krájení a další zpracování) a nakonec sporák či varná deska. Ideální je, když bude ještě za sporákem další pracovní plocha – potom máte možnost odkládat hrnce s jídlem na dvě strany.

Trojúhelník, aneb abyste se moc nenaběhali

Důležité je, abyste všechny tři hlavní body kuchyně, tedy ledničku, dřez a sporák měli blízko sebe. Protože se mimo velmi malých a jednoduchých kuchyní velmi často uspořádání situuje do písmene L nebo U, uvedené tři body pak tvoří trojúhelník. Odborníci míní, že by součet stran trojúhelníka vytvořeného ledničkou dřezem a sporákem neměl být větší než 650 cm, optimální je 450-650 cm. Jinak se prostě při vaření řádně naběháte. Prostor, který dokážete ovládnout, aniž byste se příliš namáhali, je cca 120-165 cm.

Rozměry na míru jsou ideální, ale ne vždy to jde

Ideální je, když máte šanci navrhnout si celou kuchyň přesně sobě na míru. Jedině tak vyhovíte všem svým požadavkům. Určitě se vám někdy stalo, že jste něco připravovali v cizí kuchyni a nepracovalo se vám v ní dobře, třeba jste se museli k práci příliš sklánět a bolela vás potom záda… Dobře vybraná kuchyně totiž musí mít ideální výšku pro vás, a to záleží na výšce vaší postavy. Pro lidi s výškou 150-160 cm je ideální kuchyňská linka ve výšce cca 82 cm od podlahy. Vyšší postavy 160-170 cm snesou o 4 cm vyšší linku. Lidem mezi 170-180 cm se nejlépe pracuje ve výšce 91 cm a konečně rozhledny o 180-190 cm potřebují výšku 94 cm. Za základní výšku se považuje 83 cm. Vyšší lidé pak uvítají 91 cm – většinou se setkáte s těmito dvěma rozměry. Ovšem ne vždy si můžete vše přizpůsobit. Pokud si ale kuchyň rekonstruujete, nebo stavíte novou, rozhodně berte v úvahu to nejlepší řešení pro vás.

Jak snadno určit optimální výšku dřezu?

Hloubka pracovní plochy kuchyně by měla být je minimálně 60 cm, ovšem dnes se objevují i hlubší kuchyně se 75 nebo 80 cm. Zvětšuje se tak úložný prostor ve spodních skříňkách. Zároveň se díky tomu dají horní skříňky nad linkou pověsit i níž, a přitom nehrozí, že se o ně praštíte do hlavy. Platí že horní hrana horních skříněk by neměla být výše než 190 cm od země, jinak budete potřebovat schůdky. Bonusem navíc pak bude snazší přístup k věcem uloženým v horních skříňkách – nemusíte tolik natahovat ruce. Dřez je obvykle o 10 cm výše než pracovní plocha. Jeho nejvhodnější výšku můžete určit snadno. Postavíte se k dřezu a dlaně položíte na jeho dno. Je-li výška přesně odpovídající vaší postavě, měli byste mít v této pozici rovná záda.

Zvýšená trouba je bezpečnější

Obecně se uvádí, že byste během práce v kuchyni neměli ohýbat záda o více než 20 °, pokud je to více, je to již velmi namáhavé na páteř, která může následkem toho bolet. Varná deska bývá níže než pracovní plocha, cca o 10 cm, abyste se mohli dobře dívat do hrnce. Digestoř by měla být 65 nad touto plochou u plynového sporáku 75 cm. Velmi důležitá je zvýšená trouba ve výši pasu nebo očí. Usnadňuje manipulaci s horkými plechy a navíc zajišťuje bezpečnost – například malé děti nedosáhnou na dvířka. Podstatná je i výška jídelního stolu, která bývá 72-75 cm a také prostor kolem něho, který by měl být minimálně 120 cm, abyste se u něj mohli hladce pohybovat třeba i s tácy s nádobím.