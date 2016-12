Jak se zaručeně zbavit vší u dětí?

Především v dětských kolektivech je problém zavšivení stále velmi aktuální. Pokud jste na tento problém narazili, neděste se. Nejde o nic hrozného a v případě, že budete vědět jak na to, děti vší zbavíte i bez nutnosti stříhání vlasů.

Zavšivení neboli pedikulóza

Vši mohou napadnout opravdu každého člověka a to bez rozdílu pohlaví i věku. Nejčastěji se však tento problém týká dětí, které se pohybují ve velkém dětském kolektivu a nejvíce náchylnou skupinou jsou bohužel malé slečny. Původcem tohoto problému je veš vlasová, které se nejvíce daří právě ve vlasaté části hlavy. Nejvíce napadeno bývá místo nad a za ušními boltci a také na zátylku. Jakmile veš bodne do hlavy, vyloučí zároveň sekret, který je právě příčinou onoho nepříjemného svědění, které nutí k neustálému škrábání. K přenosu vší dochází opravdu velmi jednoduše. Jde o formu přímého přenosu z člověka na člověka pomocí kontaktu s již napadeným jedincem.

Jak poznat napadení tímto parazitem?

To, že vaši ratolest vši napadly, poznáte podle nálezu hnid. Jedná se o šedobílá vajíčka, která jsou na pohled sice mírně podobná lupům, ale na rozdíl od nich se z vlasů nedají stáhnout dolů. Občas je možné ve vlasech zahlédnout i samotnou veš. Ta obvykle bývá 2 až 4 mm dlouhá. Napadení tímto parazitem poznáte hlavně díky tomu, že dítě začne být neklidné, často se bude drbat na hlavě, může být také nepozorné. Jako jeden z příznaků se může objevit i nepříjemné lechtání, které je způsobeno prolézáním vší mezi vlasy a to nejčastěji ve chvíli, kdy se dítě ukládá ke spánku.

Jak postupovat při pedikulóze?

V případě, že již máte tuto diagnózu stanovenou, je důležité začít tento stav řešit. Problém zavšivené hlavy není totiž jen estetický, jak vás ihned určitě napadlo. Díky tomu, že hlava bude opravdu nepříjemně svědit, budete si ji drbat. A to může přinést další negativní následky. Pokožku hlavy si totiž můžete snadno rozškrábat a do ranek, které vzniknou, může být jednoduše zanesena další infekce. Pokud, jste tedy dítěti hlavu prohlédli a vši či hnidy jste objevili, je důležité ihned zahájit léčbu.

Vyberte vhodný odvšivovací přípravek

První, co byste měli udělat je vyrazit do lékárny, kde vybrat ten nejvhodnější přípravek. V dnešní době je na trhu již nepřeberné množství všech možných přípravků, proto se poraďte v lékárně a ten nejvhodnější zakupte. Než přípravek použijete, je také důležité se seznámit se všemi informacemi, které naleznete na příbalovém letáku, proto si ho nezapomeňte prostudovat. Vzpomněli jste si ze svého dětství na petrolej? Bude lepší, když na něj opět stejně rychle zapomenete. Je pravdou, že vši sice zničí, ale u dítěte poté může nastat velká alergická reakce a to se rozhodně nevyplatí.

Vyčešte vlasy pomocí všiváčku

Dalším důležitým krokem, který by měl následovat po umytí vlasů chemickým prostředkem, je jejich vyčesání. Vši i hnidy sice díky přípravku zahynou, ale vždy se může najít i jediná hnida, která by mohla přežít. Ta by se později vylíhla a problém by tu byl znovu od začátku. Na vyčesání vlasů je nejlepší použít hrubý hřeben, tzv. všiváček. Ten lze zakoupit v lékárně přibližně do 80 korun. Vlasy bychom vždy měli vyčesávat mokré. Nejlepší postup bude, pokud se ratolest předkloní a hlavu bude mít například nad vanou a vy budete takto vyčesávat vlasy. Po dokončení česání je dobré vlasy ještě jednou prohlédnout a hnidy, které by ve vlasech mohly zůstat, ručně odstranit.

Nezapomeňte vyprat ložní prádlo

Vši dokáží přežít například v ložním prádle i 24 hodin. Pokud se tedy zbavujete vší, je důležité vyprat všechno prádlo při vysokých teplotách. Nezapomeňte dezinfikovat i všechny použité hřebeny. Pokud tento krok vynecháte, vši se mohou klidně vrátit zpět na místo, ze kterého jste je pracně dostávali pryč.