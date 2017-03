Jak se vypořádat s jarní únavou?

Venku jsou už konečně první jarní dny. Zatímco příroda nabírá energii a počasí láká k prvním jarním procházkám i práci na zahrádce, většina lidí se cítí sklesle a unaveně. Řada obyvatel to přičítá prudkým změnám teplot, a označuje proto tuto únavu organismu za jarní nachlazení. To je však zcela mylné. Neschopenkou si v tomto případě nepomůžete. Řešení je o dost jednodušší, jedná se o hojně rozšířenou jarní únavu.

Jarní únava

Přestože se nejedná o nemoc, řada lidí se tak cítí a prožívá i podobné příznaky. Touto únavou trpí až tři čtvrtiny populace. Jarní únava je do jisté míry důsledek zimy a toho, co jsme během ní dělali. Lidé jsou vyčerpáni po fyzické i psychické stránce. Jestliže jste však ani v zimě nepropadli sezení u televize a jedení samých nezdravých jídel, může se vám jarní únava zcela vyhnout. Jarní únava je totiž zcela jistě způsobena především nedostatkem vitamínů a slunečního světla. To se na člověku projevuje sníženou výkonností, únavou, psychickým vyčerpáním i slabým imunitním systémem.

Detoxikací organismu proti únavě

Tělo potřebuje vitamíny, a hlavně pak vitamín C. V praxi to znamená například změnu jídelníčku. Měli byste do něj nově zařadit především potraviny bohaté na vitamíny, což je v podstatě veškerá zelenina a ovoce. Jedním z účinných preventivních a prvních řešení je také detoxikace. Jedná se vlastně o očištění organismu zevnitř, například pitím bylinných čajů. Často si vystačíte i s bylinkami ze zahrádky. Nemusíte se však omezovat pouze na vnitřní detoxikaci, ale byliny se skvěle hodí i na očistu vnější schránky. Na trhu najdete velké množství různých bylinných tonik, šampónů a přírodní kosmetiky. Podívejte se například na stránky eushops.cz. V jejich nabídce najdete veškeré léčivé a zdraví prospěšné bylinky. Můžete si zakoupit sušené bylinky i přírodní bylinnou kosmetiku.