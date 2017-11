Jak se starat o bramboříky

Chcete pěstovat pěkně vypadající rostlinu v místech, kde je chladněji? Zejména teď, kdy už přichází opravdové zimní počasí, se hodí tuto otázku řešit.

Přesně do tohoto místa se hodí brambořík. Brambořík (Cyclamen) řadíme do čeledi prvosenkovitých a k Vánočním svátkům patří podobně jako vánoční hvězda, jmelí nebo vánoční kaktus. Jen na chladnějších místech totiž patřičně kvete a můžete si jeho krásu naplno užít. Většinou jsou to sice rostlinky „na jedno použití“, tedy koupíte je již bohatě nakvetlé, a po odkvetení je většinou vyhodíte, ale i tak vás svou krásou na nějakou dobu efektivně potěší.

Tato rostlina není ani náročná na zalévání, tedy respektive na množství vody. Ale její osud záleží na způsobu zalévání. Je vhodné zalévat ji pouze do misky pod květináčem, než přímo do květináče. Není nutné ji nějak extra zalévat, ale stačí stále udržovat vlhký její kořenový val. To můžete zrealizovat tak, že do misky pod květináčem nalijeme více vody, necháme rostlinu v klidu tak 2 hodiny stát, aby načerpala pro ni potřebný dostatek vody, a následně přebytečnou vodu vylijeme.

Nejideálnější místo pro brambořík se nachází mezi špaletovými okny. Skvěle tam vynikne, zejména jestli jich za okno umístíte více a třeba různě barevných. Do teplejšího místa ho přestěhujte jen, pokud uhodí nějaké hodně prudké mrazy, ty by mu už totiž mohly ublížit. Bramboříku vyhovuje teplota mezi 12 a 15°C.

Pokud se přeci jen pokusíte bramboříky pěstovat dále i po odkvetení, nezapomínejte je dostatečně hnojit. Dejte si však pozor na to, čím. Nejideálnější jsou organická hnojiva, ale dobře posloužit mohou i chemická. Jen si dejte pozor na to, aby hnojivo neobsahovalo vápník, ten totiž bramboříky nesnášejí a celá vaše snaha by padla nazmar.