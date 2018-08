Jak se ochladit při extrémních vedrech?

Již nějaký ten týden zde panují opravdu extrémní teploty. V naší zemi na taková tepla opravdu nejsme zvyklí. I když se určitě najdou tací, kteří si v těchto teplotách libují, ale většina z nás hledá spíše varianty, jak se v těchto pařácích ochladit. Pokusíme se vám poradit pár typů, které by vám mohli pomoci přečkat tyto extrémy.

Větráky a klimatizace

To je snad to první, co napadne každého z nás. Co je ale lepší pořídit? Větrák nám vzduch bohužel rozhodně neochladí, ale pouze ho rozproudí po místnosti. I to vám ale může od vedra trochu pomoci. Naopak klimatizace vzduch krásně ochladí a vám tak bude mnohem příjemněji. Nezapomínejte však na to, že s klimatizací je ale spojeno riziko nachladnutí. Nikdy byste neměli vzduch ochlazovat o extrémní rozdíl. Nejlepší bude, když vzduch v místnosti ochladíte jen o pár stupňů než je venkovní teplota. Teplotu v místnosti můžete také ochladit i jinými způsoby. Můžete také vyzkoušet namočit záclony či ručníky a zavěsit je na okna, do kterých přes den praží slunce. Díky tomu nám v místnosti stoupne vlhkost a vedro nebude již tak úmorné. Vzduch v místnosti můžete schladit také tím, že do rohu umístíte lavor s opravdu ledovou vodou. V té si můžete také namáčet nohy. Hodně z nás totiž v takových podmínkách mívá problém s otékáním nohou a tomu právě může ledová voda zabránit.

Větrat či nevětrat?

Otázka, kterou si pokládá naprostá většina z nás. My doporučujeme spíše přes den nevětrat. Nejlepší je vyvětrat brzy ráno a poté večer. Pokud můžete, nechte otevřená okna klidně i v noci. V tuto dobu je venku vzduch chladnější a díky tomu se vám podaří hezky vyvětrat. Pokud budete větrat i přes den, do domu si tak akorát pouštíte teplo. Rozhodně také nezapomínejte i přes den zatahovat žaluzie, závěsy, či rolety. I to totiž pomůže ochránit byt od teplých slunečních paprsků.

Nikam nepospíchejte a relaxujte

Na teploty, které pomalu atakují hranici 40°C rozhodně nejsme připravení. Proto je opravdu velmi důležité si dopřávat hodně odpočinku a nikam se nehonit. Pokud nejste opravdu vrcholoví sportovci, raději si při těchto teplotách dejte pauzu i od cvičení. To už by totiž rozhodně nebylo pro vaše tělo dobré, ale naopak byste si ještě mohli ublížit. Pokud to jen trochu jde, dopřejte si častější přestávky i v práci. A co je nejdůležitější? Ano, starý, známý, pitný režim. Nebojte se příjem tekutin klidně navýšit i o 2 litry denně. Nezapomínejte na to, že voda se z těla vylučuje i potem a v těchto parných dnech se potíme opravdu hodně. A proto pít, pít, pít! Mnohem lepší než si dát opravdu ledovou vodu, či jiný ledový nápoj, je si dát pití vlažné. Pokud budete pít opravdu ledové nápoje, mohl by vašemu tělu hrozit i teplotní šok.

Je vám takové vedro, že chcete chodit nazí?

Ač se to může zdát neuvěřitelné, věřte, že vám tak bude mnohem hůře. Nazí si totiž budete připadat mnohem více zpocení, než když se obléknete do volných kraťasů a bavlněného trička. Vůbec to nejlepší, co si v těchto vedrech můžete obléknout, je oblečení z funkčních materiálů, které často nosíte na sport. Toto oblečení má totiž jednu skvělou vlastnost. Výborně dokáže sát pot a vy si tak budete i v teple připadat dobře.