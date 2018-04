Jak provonět interiér přírodní cestou

Většina lidí miluje přírodu a její vůni. Vzpomeňte si, jak jste u babičky na venkově milovali vůni čerstvě posečené trávy, čistého vzduchu po dešti, dřeva v lese, nebo rozkvetlé louky. Ve městě nám podobné vůně chybí. Jak si je nahradit? Existují způsoby, jak dodat bytu vůni i bez chemických přípravků.

Nepouštějte si chemii do bytu

Zapomeňte na chemické osvěžovače vzduchu, které jsou k dostání v drogeriích. V lepším případě na první zavětření nosíku hned poznáte, že vůně není přírodní. V horším případě vdechujete různé alergeny, s nimiž se váš organismus bude obtížně vypořádávat – pak se divíte, proč neustále pokašláváte, nebo dokonce látky, u nichž hrozí minimálně podezření z toho, že jsou karcinogenní. Vsaďte na přírodní vůně, které vám nemohou nijak ublížit.

Nadchnou přírodní svíčky, vonné tyčinky i aromalampy

Kupte si do bytu přírodní svíčky ze včelího nebo palmového vosku. Vybírejte takové, které mají i knot přírodní. Hoří sice rychleji, ale do ovzduší se nedostávají žádné škodlivé látky. Palmovému vosku, který sám o sobě postrádá aroma, pomáhají bylinky. Další variantou jsou vonné tyčinky. Stačí stojánek a vybrat si tu správnou přírodní vonnou tyčinku, která bude lahodit vašemu nosíku. Ale pozor, u někoho může dým z tyčinek dráždit dýchací cesty nebo způsobovat slzení očí. Můžete zkusit i aromalampičku. Esenciální olej s výtažky z bylin nakapete do vody v zásobníku lampičky. Teplem z přírodní svíčky se esence uvolňuje do prostoru.

Aromadifuzéry a potpourri

Ještě čistší a šetrnější volbou než hořící svíčky, tyčinky či lampy jsou aromadifuzéry. Nehrozí zde riziko požáru, protože zde nic nehoří a vaše dýchací nedráždí žádný dým a zplodiny. Právě proto stoupá obliba aromadifuzérů. Vůně se uvolní tím, že jí nasákne dřevo. Do skleněné nádobky plné vonného olejíčku vsunete dřevěnou, například bambusovou tyčinku, ze které se vůně šíří do prostoru. Další možností, jak provonět byt, jsou závěsné dekorace. Plátěný sáček naplníte levandulí nebo potpourri – směsí různých okvětních lístků a zavěsíte na stěnu, nebo do skříně mezi oblečení. Levandule výborně odpuzuje moly. Potpourri se dá také vysypat na talířek a dát doprostřed místnosti. Můžete si přichystat i vlastní potpourri z voňavých lístků a bylinek, které vám nejvíce sednou.

Pečlivě studujte složení

Pozor na vonné esence, svíčky a tyčinky. Když je kupujete, pečlivě studujte jejich složení. I když se na první pohled tváří jako přírodní, nemusí tomu tak být. Nikdy nesmí obsahovat látky jako benzen, toluen, xylen, styren, formaldehyd – to jsou jednoznačné karcinogeny, které s přírodou nemají nic společného. A hlavně, pokud byste si něco podobného zapálili – zplodiny z toho vdechujete.