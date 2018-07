Jak předělat terasu? Nebojte se posouvat hranice konvenčnosti

Pro oživení domu hledejte nové pohledy na staré věci. A stejné je to s terasou. Správně zastřešená terasa nabízí nepřeberné množství možností nejen, jak terasu vyzdobit, ale jakou místnost z terasy udělat. Když totiž nezastavíte své myšlenky u toho, co kážou konvence, budete pak s výsledkem mnohem spokojenější. A to je, co se týče bydlení, to nejdůležitější.

„Nejdůležitějšími místnostmi v domě jsou ty společné pro všechny členy rodiny. A za ty považuji i zahradu, případně balkon nebo terasu,“ říká Zdeněk Kohák, marketingový ředitel ALUKOVu.

Moře nápadů, jak využít terasu

Na terase si odpočine každý, dospělí, děti, a dokonce i ti, co rádi odpočívají aktivně. “Nejčastější obavou našich zákazníků je velikost prostoru. Zda není terasa příliš malá, nebo naopak velká. Přitom důležitější je, jak ji využijeme,” dodává Zdeněk Kohák. Co může omezit počet možností, jak terasu využít je její prostorové řešení. Jaká je podlaha? Je terasa zastřešená? Jedná se o zastřešení pevné? Nejlepší je samozřejmě, pokud máte terasu krytou. Nemusíte se pak podřizovat omezeným možnostem zahradního nábytku. I ten je totiž třeba chránit před deštěm, chcete-li aby vydržel.

Přitom řešení je vícero. Tím nejvariabilnějším je zastřešení CORSO od ALUKOVu. „Naše posuvné zastřešení terasy, dovolí mít terasu kompletně otevřenou, dle potřeby pootevřenou, nebo úplně uzavřenou. Na rozdíl od běžné pergoly ji můžete celou uzamknout a zabezpečit. Bez ohledu na počasí i roční období,“ dodává Zdeněk Kohák. Navíc ji lze vylepšit mnoha funkčními doplňky jako jsou dvířka pro mazlíčka nebo stínění ve střeše nebo bocích. CORSO nasedá na dům a vypadá tak přirozeně. V zimě díky uzavíratelnosti a také možnosti vytápění nemusíte nic sklízet nebo zazimovávat. Takovou terasu je radost zařizovat. Dokonce ji na každé roční období můžete zařídit jinak. Na jaro a léto jako kuchyňku s jídelnou, na podzim a zimu třeba jako pracovnu nebo vánoční obývací pokoj. A navíc se takto komfortně zařízenou terasou můžete pochlubit přátelům. Terasové zastřešení CORSO lze ale využít i u dřevostaveb, díky odborné montáži bez ztráty záručních lhůt a garancí.

Kuchyň na terase

Udělejme tedy z terasy tu místnost, kterou využijete nejčastěji. A tady pozor, takovou místností není něco neutrálního s křesílky, jak by leckdo očekával. Naopak, musí to být místnost, která svůj jasný cíl. Například letní kuchyň s jídelnou, kde můžete grilovat, připravovat saláty a rovnou tam pokrmy sníst. Taková místnost by měla vyvolávat chuť vařit, pověste tedy příbory na zeď, jejich místo ohraničte prázdným rámem od obrazu, budou tak sloužit jako umělecká dekorace a přitom nabídnou funkční využití. Pořiďte si tedy velký jídelní stůl, měl by být dominantou místnosti. A protože terasa by měla svým způsobem zůstat u jednoduchosti, přípravu jídla zvládnete přímo na stole, dalším větším nábytkem pak už může být jen otevřená policová komoda na nádobí a samozřejmě židle. Bar udělejte na očích, klidně třeba uprostřed stolu, nebo na poličce na zdi. Prázdné lahve jako dekoraci nevyužívejte, zbytečně zabírají místo a přivádějí chuť hostů na něco, co nemáte.

Pojďme se vzdělávat, ven…

Terasa, zvlášť ta zastřešená posuvným zastřešením nemusí po celý rok sloužit jako ta samá místnost, skončila sezona večerních posezení co nejvíce na čerstvém vzduchu? Nevadí, udělejte z terasy plnohodnotnou místnost a přesuňte sem knihovnu, dětské hry, vzdělávací dokumenty a všechny psací potřeby. Ať si děti udělají úkoly na přirozeném světle. Když je hotovo, přesuňte dění od stolu na koberec a hrajte hry, nebo si čtěte. Na terase od ALUKOVu se ani po setmění, když svítíte nemusíte bát nechtěných pohledů, terasu lze vybavit integrovaným stíněním. Krásné a designové osvětlení pak poskytnou jen holé žárovky ze stropu, nebo led světýlka po obvodu místnosti. Tady jsou samozřejmostí příjemné ale zároveň praktické věci, jako rozkládací stůl, stolička, která může fungovat jako podnožka, ale také malý stolek.

Navrhujte odvážně

Abyste docílili originální kombinace a nemuseli riskovat nákup něčeho, co se vám následně nebude líbit doporučuji si vše předem navrhnout. Ať už budete kreslit na papír, nebo budete navrhovat v nějakém z programů, které jsou běžně dostupné ke stažení do počítače i chytrého telefonu, pracujte s každým detailem. Navrhujte opravdu odvážně, používejte různé barvy, materiály a návrhy si nechte projít hlavou alespoň přes noc, než si vyberete ten finální.