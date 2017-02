Jak pěstovat, přesazovat a množit orchideje

Původní orchideje z oblastí tropů a subtropů, ale ty se od těch, které můžete zakoupit v supermarketech nebo květinářstvích dosti liší. Jde totiž o mnohem méně náročné druhy.

Díky křížení byly vyšlechtěny nenáročné rostliny, které lze pěstovat i v bytech. Musíte jen dbát na několik maličkostí, které se dočtete v následujícím článku.

Rozmnožování orchidejí

Aby bylo možné rozmnožovat orchideje pomocí semínek, musí dojít k opylení-tedy k přenesení pylu z jiné rostliny na druhou. Toto přenesení může být klasicky, hmyzem nebo ručně-štětečkem. Opylit rostlinu musíme velmi opatrně. Že se opylení povedlo poznáme podle tvorby tobolkovitého semeníku. Ani pak ale nemáte vyhráno. Semínka jsou velmi malá a velmi pomalu a špatně klíčí. Proto doporučujeme spíše vegetativní rozmnožování orchidejí.

Rozmnožování dělením či řízkováním spících pupenů. Při řízkování musíte připravit velmi vzdušný substrát s velkým obsahem mechu a malým obsahem živin. Doporučujeme přidat vermikult, který pomáhá (stejně jako mech) zadržovat vodu. I tak ale řízky minimálně několikrát denně vlhčete jemným rozprašovačem. K udržení vlhkosti nám pomůže i překrytí igelitem. Pozor, řízky začnou kořenit nejdříve za 25 dní, proto musíte být trpěliví.

Na stoncích se mohou objevovat menší rostlinky, jejich oddělení a přesazení je asi nejjednodušší forma rozmnožování orchidejí. Vhodné je použít substrát na orchideje, který koupíte v každém zahradnictví. Pokud rostlina vytváří dceřinné kořenové rostliny, je možné je odříznout.

Postup při rozmnožování orchidejí dělením

Toto rozmnožování je vhodné pro starší rostliny, které vytvářejí z pupenů na oddencích či kořenech odnože a rozrůstají se do větších trsů. Musíte dbát na to, že jde stále o jednu rostlinu, proto opatrně odstraňte rostlinu z květináče a odstraňte veškerý substrát na kořenech (je vhodné před dělením rostlinu nezalívat). Každá nově oddělená rostlina musí mít dostatek kořenů a několik vyzrálých pahlíz. Jednotlivé sazenice zasadíme do substrátu pro orchideje a dáme je na slunné (ne přímé světlo) místo s dostatečným prouděním vzduchu.

Přesazování orchidejí

Třebaže se jedná o poměrně nenáročné rostliny, je potřeba je cca jednou za dva roky přesadit. Substrát si nachystáte z kůry, rašeliny a mechu nebo ho koupíte hotový. Co se zálivky orchidejí týče, je lepší používat dešťovou vodu nebo převařenou z kohoutku. Převařenou vodu nechte vychladnout do pokojové teploty, nalijte do velké misky a do ní ponořte květních orchideje. Květina si spodem natáhne právě tolik vlhkosti, kolik potřebuje. Takto rostliny „zalíváme“ cca jednou týdně. Do vody můžeme přidat rozpustné hnojivo nebo použijeme asi jednou týdně speciální hnojivo na listy v postřiku.