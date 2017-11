Jak od sebe rozeznat orchideje Dendrobium phalaenopsis a Dendrobium nobile

Tyto dva druhy orchidejí se v našich krámech řadí mezí ty nejvíce prodávané. Často se však může omylem stát, že je naší chybou zaměníme. To rozhodně není dobré, protože ač jsou si tyto druhy v něčem podobné, na pěstování mají naprosto odlišné požadavky. Jak tedy tyto orchideje zaručeně odlišit a jakou péči jim poskytnout abychom se mohli těšit z jejich květů? To vše se dozvíte v dnešním článku.

Jak od sebe tyto dva druhy zaručeně odlišit?

Ač se to na první pohled může zdát jako velmi složitý úkol, věřte nám, není to tak náročné. V první řadě se pozorně zaměřte na květ. Druh Dendrobia phalaenopsis má květní stvol, který obsahuje celý hrozen květů, vyrůstající z vrcholu pahlízy, která je vždy trvale olistěná. Květy u tohoto druhu orchideje jsou nejčastěji pouze jednobarevné, ale to jim na kráse rozhodně neubírá. Nejčastěji se zde setkáme se zbarvením do odstínů fialové, růžové, bílé či žlutozelené s červeným středem. Ve chvíli, kdy si ke květům přičichneme, nic neucítíme. Květy totiž nikdy nevoní.

U Dendrobií typu nobile je tomu trochu jinak. Květy jsou většinou různobarevné a navíc krásně voní. Dá se tedy říct, že již ve chvíli, kdy si k rostlině přičichnete, dokáže tyto dva druhy bezpečně rozlišit. Květy taky velmi často bývají ozdobeny o barevně odlišné středové oko, které vede po celé délce pahlízy. Vyrůstají navíc na velmi zkrácených stopkách po dvou až třech květech nad jednotlivými kolénky.

Velmi důležitá zálivka u druhu Dendrobium phalaenopsis

Rozeznat to, který druh orchideje doma máme je důležité především proto, abychom jim mohli poskytnout tu nejlepší péči. Požadavky Dendrobia phalaenopsis na světlo, teplotu i výživu jsou téměř stejné, jako u hybridních Phalaenopsisů. Ani letnění zde nemá bohužel naprosto žádný význam. Čemu ale musíme věnovat opravdu celkem zvýšenou pozornost je správná zálivka. Kořeny jsou velmi choulostivé, a proto je můžeme snadno přelít a tím začít hnilobný proces. Nesmíme je ale ani naopak držet v přílišném suchu, v takovém prostřední by kořenové špičky rostliny zaschly a to je jev nenávratný.

Nezbytně nutné chladné stanoviště u druhu Dendrobium nobile

V případě, že rostlině poskytneme letní venkovní pobyt na místě v polostínu a přes zimní měsíce jí umožníme být v chladné místnosti na světlém stanovišti, bude nám vděčna a vždy se nám odmění krásnými květy. V případě, že jí takové podmínky z nějakého důvodu poskytnout nemůžeme, bude lepší, když si pro pěstování vybereme jiný, teplomilnější druh. Nějakou chvíli zvládne přežít i například na parapetu, ale na takovém místě se opravdu jen stěží dočkáme krásných květů. K letnění rostliny nám skvěle poslouží zahrada, ale i balkon. Rostlinu můžeme také spolu se závěsným květináčem umístit do koruny listnatého stromu, který rostlině poskytne dokonalý stín. Na podzim rostlinu vezmeme domů a důkladně prohlédneme pahlízy. Nad nodii můžeme spatřit malé bouličky a to je známka blížícího se kvetení. V takovém případě, rostlinu přesuneme do chladné místnosti a nebudeme snižovat její zálivku. Pokud žádné bouličky nenajdeme, dopřejeme rostlině 6 týdnů v chladné místnosti se sníženou zálivkou.

Pozor na malé škůdce, kteří mohou napáchat velké škody

Ani této rostlině se bohužel nevyhne napadání škůdci. Mezi nejznámější vetřelce patří mšice. Mimo to, ale rostlinu mohou napadnout i plži či lakonosci. Velmi důležité tedy je rostlinu prohlížet a umět včas zasáhnout.

Jak dendrobia množit?

Množit můžeme opravdu velmi jednoduše. A to rozdělením rostliny původní. Myslete však na to, že každá rozdělená rostlina by vždy měla mít minimálně tři vzrostlé pahlízy.