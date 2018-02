Zima už pomalu skonává a hlava se plní plány na jarní pěstování. Bylinková zahrádka je jedním z velkých témat, které nás napadá. Možná si už pěstujete v mističkách řeřichu, ale to pravé rýpnutí do půdy a vůně bylinek nás teprve čeká. Jak naplánovat bylinkovou zahrádku tak, aby prospívala a vydržela řadu let?

Stačí, když dodržíte několik pravidel. Platí jak pro pěstování ve volné půdě, tak i v nádobách na terasách i balkonech.

Plánujte bylinky, kterým se daří v našem klimatickém pásmu

Každá bylinka má své vlastní požadavky na slunce, závlahu a přezimování. Můžete mít i sezónní rostliny, které na jaře obměníte nově zakoupenými. Můžete kombinovat rostliny přezimující a ty, které na zimu musíte dát do chladnějších místností, aby nevymrzly ve volné půdě. Dají se dobře kombinovat i velké nádoby a volná půda.

Správná zemina je základem

Většině bylinek moc nesvědčí ty měkké rašelinové půdy, které se prodávají v zahrádkářských potřebách, a tak se vyplatí je promíchat s obyčejnou hlinitopísčitou půdou za zahrádky, pokud tedy plníte nádoby. Naopak zahrádku můžete obohatit o kompost nebo ji pořádně provzdušnit před vysazením rostlin.

Stínomilé do stínu, světlomilné na výsluní

Středomořské bylinky (mateřídouška, tymián, rozmarýna, oregano, bobkový list…) vyžadují spíše sušší místa a hodně slunce a také tu sušší a těžší půdu. Naopak bylinky typu pažitka potřebují spíše stín, ale skvěle mohou doplnit místa mezi trsy světlomilných bylinek, protože právě ty jim ten stín poskytnou. Výborný je nápad, kdy velké nádoby poskytují na slunném místě stín právě těm stínomilným. Máta, meduňka a podobné se spokojí s obojím.

Zkuste i ty typicky české!

Takový heřmánek kolem cestiček, nebo trsy lichořeřišnice vypadají velmi hezky a jen dotvoří celou kompozici. Zkuste si pohrát i s bylinkami, které rostou divoce jako je třeba jitrocel.

TIP: Zdobné kameny nebo vyskládaná dlažba třeba z kousků dřeva jen dotvoří minisvět bylinek. Zároveň lehce omezí růst plevelů.

Zálivka každému po jeho

Při zálivce musíte dávat pozor na bylinky, které potřebují více vody, například taková bazalka je přímo žíznivá jak na záhonku, tak i v nádobách, kde často vyžaduje zalévání i dvakrát denně. Mateřídouška a tymián naopak vydrží velmi dlouho v suchu, a dokonce takto pěstované bylinky mají mnohem intenzivnější chuť. Ale většina bylinek se spokojí na záhoně se společnou jednotnou zálivkou, pokud mají dobře propustnou půdu. Zalévejte raději ráno, aby ranní slunce mělo čas osušit na listech přebytečnou vodu. A potom zase večer, je-li potřeba, aby rostliny čerpaly vlhkost v noci.

Přihnojování? Dle potřeby

Vyšší potřebu přihnojování mají bylinky pěstované v nádobách, ty na zahradě jsou méně náročné, protože kořeny snadněji načerpají živiny na větším prostoru. Ale pokud rostliny častěji sklízíte, jednou za dva týdny jim pohnojení dopřejte, ať hezky dorůstají.

Tak už máte vybrané hezké místečko pro bylinky?