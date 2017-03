Jak nám jóga pomáhá v běžném životě aneb plynutí jógy

Je jednoduché a příjemné, když jednotlivé pozice v lekci jógy plynou, kdy jedna pozice navazuje na druhou a vše se odehrává v rytmu dechu. „Průběžné zastavení se v top pozici prohloubí uvolnění a účinnost vybrané pozice,“ říká Vávclav Krejčík z Energy Studia a vysvětluje: „Je to jako tanec, který svou ladností odráží spojení pohybu a dechu. Z pozice diváka vypadá pak sekvence ásan, nebo tanec, velice jednoduše, ale cvičenec nebo tanečník ví, kolik pravidelných jógových praxí a tréninků musel absolvovat, aby vnímání pozorujícího bylo takové.“

Flow&restore

Dech je základem praxe jógy, a tedy i plynutí, které přirozeně vytvářejí v těle teplo a sílu. Takto získaná síla potom slouží v běžném životě pro zvládání situací života, které připlouvají. Podlehneme-li myšlenkovému tanci, můžeme si způsobit přetížení. Zacyklíme se a nevíme jak ven. Pokud jsme schopni tento stav svou pozorností vnímat a uvědomujeme si ho, dech vždy pomůže ke klidné mysli. Dech a pozornost tvoří nerozlučnou dvojici. Pomáhají v celé jógové praxi.

Hluboké uvolnění „restore“ vychází zevnitř těla a mysli, když vše necháme být. A tak se otevíráme po jangové praxi ásan plynutí – „flow“ a druhému pólu jin – restore a necháváme tělo delší dobu setrvat v pozici s pomůckami, které dovolí tělu hluboce se uvolnit. „Uvolnění těla se přenáší i do mysli a jako dvě spojené nádoby uvolní vlnu energie,” popisuje Krejčík. Je to relaxační odezva na setrvání v ásaně. Je to stav relativně unavené mysli, která byla utahána ásanami a sekvencemi, a nyní nastává kýžené „let it be“.

Popsané slovně to zní velice jednoduše, vzpomínáte… jako pozorování tanečníka bravurně scénicky vyjadřujícího emoce a pocity ve svém tanci. Opak je pravdou. Je to nejnáročnější úkol každého, kdo chce být v pohodě a klidu. Jóga toto vše trénuje při cvičební ásanové praxi, stejně jako při meditaci. Tato pravidelná praxe pomůže v tom, abychom jednou v životě mohli svůj um aplikovat do běžných situací, které se nám zdají těžké, nespravedlivé a špatné. S tímto novým přístupem flow&restore může každý den být radostí, a ne starostí.

Cvičte s profíky doma

Jednoduché cvičení jógových sestav, stejně jako i různé tipy a fígle, jak provést „náročné“ pozice, které jógový nadšenec staví na piedestal svého zájmu, jsou součástí DVD Powerjóga Flow&Restore. Ásanová praxe je jen jednou součástí celku, a tak vám nabízím společně s různými typy meditací komplexní přístup k fyzické a psychické kondici.

„Cvičení a praxe powerjógy jsou vhodným tréninkem pro budování rituálů a vhodných životních návyků,“ prozrazuje Václav Krejčík a pokračuje: „Stačí se pravidelně, každé ráno na 20 minut, postavit na svou podložku a začít. Buď se rozhýbat a dobít energii pozdravem slunci, nebo se aktivovat krátkými sestavami ásan, které pomohou rozproudit vnitřní oheň ágni a také uvolní, zklidní nervovou soustavu. Stačí tak málo… jen chtít a dělat to pravidelně. Závěrečnou meditací vyladíte mysl na celý den nebo ji očistíte ve chvílích, kdy je zaplněna informacemi, emocemi a hlava se zmítá v mnohosti. Ve společnosti dechu se tělo, mysl i duše spojí, a vytvoří tak harmonizující vibrující celek a dobrou náladu.

Pro dobrou kondici a energii stačí tak málo. Mít energii a vůli, motivaci, aby došlo k naplnění cílů. Pěstovat a rozvíjet vůli vyžaduje trochu ukázněnosti a disciplíny (tapas). Tím se vytvoří základní životní rituály, díky kterým se následně člověk cítí spokojeně.