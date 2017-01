Jak na pěstování nádherné rostliny jménem rozrazil

Většina z nás zná nejspíše rozrazil rezekvítek. Takto je však pojmenována planá forma květiny, kterou nejčastěji můžeme najít na loukách či mezích. Kvete nádherně modrou barvou a daří se mu v suchém prostředí. Mezi modrými kvítky můžeme výjimečně najít i květ bílý. Pokud, takový květ najdete, něco si přejte, splní se vám přání stejně jako v případě čtyřlístku. Rozrazil ale na rozdíl od čtyřlístku netrhejte! K této pozoruhodné rostlince se ale váže ještě jedna zajímavá pověra. Říká, že jakmile rozrazil utrhnete, zanedlouho přijde silná bouřka. Rozrazil dokáže i léčit! Jde o odrůdu jménem rozrazil lékařský. Z něj se vařil odvar, který pomáhal při silném kašli, astmatu ale i při zánětu močového měchýře. Tento druh můžeme nalézt opět ve volné přírodě.

Rozrazil do zahrad

Ne všichni vědí, že tato krásná květina se dá použít i jako okrasná, která se báječně hodí do každé zahrady. Jde o přenádherné skalničky, které svou krásnou barvou předčí i pomněnky. Navíc jde o poměrně nenáročnou rostlinu na pěstování, její květ také trvá dlouhou dobu. K druhům, které jsou pro tento typ pěstování ověřené, patří například rozrazil rozprostřený. Tento druh rozrazilu se pyšní velmi bohatými květy a díky tomu jeho stonky jsou téměř neviditelné. Nejrozšířenější barva květů je modrá, nalezneme ale však i květy růžové, bílé nebo blankytně modré.

Do jaké výsadby rozrazil sázet?

Rozrazil nízký se nám bude velice hodit do skalek, suchých zídek nebo jako půdokryvná rostlina. Výborně budou vypadat v kombinaci s plamenkami, zvonky nebo karafiáty. Dále tu máme středně vysoké druhy, ty vytváří velice husté trsy a jejich květy skvěle vyniknou v kombinaci s trvalkami nebo letničkami, které budou vyžadovat na pěstování podobné podmínky jako rozrazil. Výborně bude vypadat, pokud ho zkombinujeme například s kopretinou, mákem nebo levandulí. Posledním typem jsou rozrazily nejvyšší. Ty nám udělají parádu opravdu všude. Výborně budou vypadat ve smíšených záhonech, v kombinaci s dřevinami ale parádu udělají i jako samostatně rostoucí.

Úspěšné pěstování rozrazilu

Je jedno, jaký druh si k pěstování vyberete. Pro všechny je totiž důležité vybrat místo světlé, zároveň ale v příjemném stínu. Rozhodně by se jim nelíbil celodenní pobyt na přímém slunci. Půda by nejlépe měla být hlinitopísčitá a dobře propustná. Mějte na paměti, že přílišné hnojení bude spíše ke škodě nežli k užitku. Rostliny proto hnojte s mírou, za to vám budou vděčné. Nízké druhy rozrazilů, které umístíme například do skalky, budou v zimách, ve kterých postrádáme sněhovou nadílku, potřeba přikrýt chvojím. U zbylých druhů si hlavu lámat nemusíme. Ty dokáží jakoukoli zimu přežít bez problémů. Jednou za čas je důležité rostliny zmladit. Nemějte strach, není to nic náročného a zvládne to jistě každý. Na podzim nebo na jaře je potřeba rozrazil vyrýt ven z půdy a jeho trs rozdělit na mladé, vitální části. Poté je můžete přesadit na jiné místo nebo zasadit opět na místo stejné. To už je jen na vašem úvážení.