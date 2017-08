Jak na nakládané znojemské okurky?

Nakládané okurky jsou velice oblíbeným doplňkem pokrmů a svou velkou tradici mají ve Znojmě. Kdo by také neznal legendární znojemské okurky? Je to výborný doplněk k masům, bramborové kaši a mnoha dalším pokrmům. Jsou také celkem známé jako výborný lék na kocovinu. Pokud si tedy chcete výborné znojemské okurky připravit i vy doma, dnešní článek vás provede postupem na tuto lahodu.

Co vše si budeme muset předem připravit?

Hlavní surovinou jsou samozřejmě okurky. Jenže, jaká odrůda je tou nejvhodnější? Nejlepší okurky na nakládání jsou hruboostné, chcete-li bradavičnaté okurky z kvalitního osiva. Nám se osvědčily okurky ze semenářství Holman-Jinak, Lada a Viola. V prvé řadě musíme vyřadit okurky, které jsou poškozené, a tudíž nejsou pro zavařování vhodné. Je také dobré, aby okurky byly alespoň přibližně stejně velké a měly stejný tvar, není totiž dobré míchat velké a malé okurky. Okurky pro zavařování by měly být tak akorát velké-asi 8-10 cm dlouhé a 2-3 cm široké. Budeme ale potřebovat i pár menších pro utěsnění do sklenice.

Okurky musíte samozřejmě velice důkladně očistit, tak abychom je zbavili všech nečistot. Doporučujeme je na několik hodin namočit do studené vody-do vany, dětské vaničky, kýble… velikost nádoby si zvolte podle množství okurek. Poté každou jednotlivou okurku očistěte kartáčkem, znovu opláchněte a nechte chvíli oschnout na čisté utěrce. Tip na rychlé a téměř bezpracné vyčištění okurek je ten, že okurky lze vyprat v pračce. Zní to sice neuvěřitelně, ale je to tak. Odborníci tuto metodu nemají příliš rádi, a proto jí nedoporučují. Pokud se pro tento krok přeci jen rozhodnete, nezapomeňte nastavit nejjemnější prací program, vypnout ždímání a také vynulovat teplotu.

Připravit si také musíme nádoby, do které budeme okurky nakládat. Nejideálnější jsou samozřejmě zavařovací sklenice, které nám půjdou velice dobře uzavřít. Nádoby musejí být dokonale čisté. Umyjte je buď v ruce, nebo myčce. Pak je ještě propláchněte horkou vodou a to samé udělejte s víčky.

Co můžeme do okurek přidat?

Typickými přísadami, které se do zavařených okurek přidávají, jsou mrkev, cibule a také křen. Pokud patříte mezi ty, kteří mají velice rádi pálivější jídla, určitě do láku přidejte i česnek a feferonky. Záleží jen na vás, kolik feferonek přidáte. Mezi základní ingredience, které se do okurek také běžně přidávají díky tomu, že velice dobře zvýrazní jejich chuť, patří kopr, černý pepř, nové koření a hřebíček. Možné je také přidat i bobkový list, fenykl, hořčičné semínko, skořice.

Máte dvě možnosti, kdy koření do okurek přidat. Klasický způsob je ten, že se koření do lahví odpočítává. Můžete však také koření přidat do nálevu. Pokud již pár měsíců předem budete vědět, že budete připravovat nakládané okurky, můžete si již s několika měsíčním náskokem připravit kořeněný macerát, který se poté jen před použitím musí naředit vodou.

Jak jednoduše zjistit množství nálevu?

Na to vám poslouží jednoduchý pokus. Do sklenice nakrájejte okurky a až k okraji sklenici zalijte vodou. Vodu poté přelijte do odměrky. Množství, které se vám na odměrce ukáže, poté vynásobte počtem připravených sklenic. Nic složitého že?

Odborníci sice stále tvrdí, že skutečný a pravý recept na znojemské okurky je přísně utajovaný a jeho kouzlo spočívá ve velkém množství bylinek. Najít však můžete velké množství různých receptů, které se co nejvíce snaží napodobit ten originální recept na znojemské okurky. Pokud jste již někdy takový recept vyzkoušeli, jistě víte, že nakládané okurky jsou velice výborné. My vám přinášíme recept, díky němuž jsou okurky ozdobou všech oslav a vždy se po nich zapráší.

Recept na nejlepší znojemské okurky

Budete potřebovat okurky (do každé sklenice asi 10-15ks), sklenice, víčka. V prvé řadě pořádně umyjte sklenice i víčka, nechte oschnout „hlavou dolu“. Nachystejte si lák, který svaříte ze surovin níže a nechte ho vychladnout (buď pod pokličkou, nebo přes něho přehoďte čistou utěrku, ať neláká vosy a podobnou havěť). Pak omyjte okurky, očistěte mrkev a křen a oloupejte cibuli. Mrkev a křen nakrájejte na kolečka, cibuli na měsíčky (osminky). Do umytých suchých sklenic dejte zeleninu a koření podle návodu níže. Pak do každé z nich napevno nacpěte okurky nebo je nakrájejte na kolečka a vršte do sklenic. Ty pak pevně uzavřete. Zavařujeme 20 minut na 80 stupňů. Pomoci nám může i myčka na nádobí. Plné sklenice do ní naskládejte a zvolte program na 70 stupňů nebo nějaký delší na 60. Okurky jsou lepší odležené, ale dají se jíst ihned a jsou výborné!

Lák-recept na 5 litrů

Ve velkém hrnci svaříme následující ingredience:

3,8 l vody

1,2 l octa

16 dkg soli

30 dkg cukru krupice

50 koleček umělého sladidla sacharinu

Vychladlým lákem zaléváme naplněné sklenice, na litrovou sklenici na dno přijde:

2 kuličky nového koření

4 kuličky pepře

1 hřebíček

1 bobkový list

na špičku nože mletou skořici (opravdu malinko)

½ lžičky hořčičného semínka

4 kolečka mrkve (klidně dejte více)

2 kolečka křenu

cibule (asi 2 osminky, ale klidně dejte více)

snítka kopru