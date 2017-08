Jak na množení tújí

Vy, kdo máte zahradu, určitě pociťujete výhody živého plotu. A do takového živého plotu jsou právě túje jako dělané. Jde o okrasné jehličnany, které jsou naprosto nejčastějším doplňkem našich zahrad. Jejich velikost je různá, můžete se setkat s menšími stromky, které jsou vysoké kolem 30 centimetrů, můžete však také klidně spatřit stromky, které dosahují až do několikametrové výšky. Pokud ale právě za túje, nechcete utrácet velké množství peněz, je tady možnost jejich namnožení a jak na to?

Kdy je ideální doba na množení?

Nebojte, ten správný čas jste ještě rozhodně nepropásli, ale již za chvíli bude tu a proto je dobré se již připravit. Ten správný čas na množení okrasných dřevin totiž přichází v září.

Proč je dobré túje množit?

Naskočila vám v hlavě otázka, proč se zabývat množením a nekoupit si raději takový počet stromků, který potřebujete? Odpověď na tuto otázku je poměrně jednoduchá a hned se nabízí. Jde o finanční stránku. Tyto okrasné dřeviny se totiž neřadí k těm nejlevnějším stromkům, a pokud jich tedy potřebujete trochu větší množství, vaše peněženka by se z toho rozhodně radovat nemusela. I v případě, že budete pořizovat malé stromky, přibližně kolem 20 centimetrů, myslete na to, že jeden stromek vás vyjde asi na 100 korun. Namnožením tújí se dá tedy velmi výrazně ušetřit. Samotný proces navíc není nijak složitý a bez obav se do něho můžete pustit, i když si v pěstování rostlin příliš nevěříte.

Jak tedy na to?

Rozhodně zahoďte všechny obavy, opravdu to zvládnete i vy! Začněte tím, že ze vzrostlého, zdravého stromku odeberete řízky o délce kolem 10 centimetrů. Dobrou radou je do řízků udělat velmi jemné zářezy, které pomohou k rychlejšímu zakořenění. Předtím, než řízky zasadíme do připraveného substrátu, namočíme je na chvíli do růstového simulátory. Takto přichystané větvičky je poté nutné umístit do substrátu. Správně by měl být co nejvíce vzdušný. Velmi vám můžeme doporučit například perlit, či klidně i hrubší písek. Další velmi důležitý krok je zalití řízků. Nikdy totiž nesmí zaschnout. Myslete na to, že je tedy potřeba je zalít při procesu sázení ale i následně při jejich ujímání. Po těchto nezbytných krocích nastupuje na řadu vytrvalost. Musíme totiž přibližně asi 8 týdnů počkat, než nám řízky zakoření. Po této době můžeme rostlinky přemístit do květináče a těšit se na to, až je na jaře budeme moci umístit do záhonu.

Jak řízky uchránit proti houbovým chorobám?

Poté, co si dáte práci s odebíráním a sázením řízků, určitě nechcete, aby vaše dílo napadly zákeřné houbovité choroby. Proto je důležité preventivní krok ochrany. První možnou variantou je ochrana řízků pomocí speciálního postřiku. To ale samozřejmě není jediná varianta. Druhou možnosti, kterou můžete vaše sazeničky ochránit je smočení samotného řízku v slabém roztoku hypermanganu, ještě před tím, než provedeme jeho výsadbu. Samozřejmostí by také mělo být to, že řízky budeme pěstovat v dostatečně větrané místnosti, která nedá šanci vzniku houbovým chorobám. Pokud provedete tyto preventivní kroky, rozhodně se nebudete muset obávat toho, že by vaše práce přišla na zmar.