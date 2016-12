Jak kvalitně a trvanlivě vyspárovat dlažbu

Realizace dlažby není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohla zdát. Dlažbu či dlaždičky vybíráme opravdu pečlivě. Přeci jen předpokládáme, že nám na zdi či podlaze vydrží třeba i několik desítek let. Několik měsíců si prohlížíte katalogy firem nabízejících dlaždičky, prozkoumáváte internetové obchody a navštěvujete showroomy. Když už se vám podaří vybrat dlažbu přesně podle vašich představ, přichází další stres. Jak provést spárování dlaždiček tak, aby to vzhledu dlaždiček neuškodilo a aby spárování vydrželo dlouho kvalitní.

Před tím, než zahájíte pokládku dlaždic, je dobré si vytvořit kladečský plán. Předejdete tak nehodám a chybám. Také je dobré si předem dlaždice poskládat do požadovaných obrazců „nanečisto“. Zjistíte, jestli vám žádné dlaždice nechybí a alespoň budete vědět, jak na to.

Nezapomeňte na to, že dlaždice se vždy kladou od prostřed. Nikdy ne od jednoho kraje k druhému! To proto, aby nedošlo k tomu, že u jednoho kraje zbude dlaždice, která je potřeba ořezat na méně než 10 cm. Když začínáte uprostřed, dá se podobným věcem včas předejít.

Také je mnohem praktičtější prvně položit dlažbu a až potom nechat nainstalovat vanu a jiné spotřebiče. V opačném případě pak pokladač musí dlaždice ořezávat podle zařízení, což se jen v menšině případů povede úplně přesně.

Pryč jsou ty časy, kdy existovaly dvě spárovací hmoty – jedna v bílé a druhá v šedivé barvě. Ještě ke všemu začaly do pár měsíců, v lepším případě do pár let, plesnivět a všelijak se drolit. Nabídka spárovacích hmot je v dnešní době mnohem širší. Stačí jen správně zvolit tu nejvhodnější variantu a spárovací hmota bude svou funkci plnit pěknou řádku let.

Při výběru spárovací hmoty je nejdůležitějším kritériem, zda je dlažba pokládána v interiéru či exteriéru. Dále byste měli brát v úvahu namáhání teplotními změnami. Rozhodně bude teplem více namáhána podlaha s dlažbou na balkoně či v sauně, než například v kuchyni. Je také třeba zvážit, zda na dlažbu budou působit jakékoliv jiné škodlivé vlivy – třeba pohonné hmoty, chemikálie či nadměrné zatížení. A také v neposlední řadě – která barva se k dlaždicím hodí.

Co se týče materiálového složení spárovacích hmot, na klasické, ne nijak namáhavě zatěžované plochy, lze použít běžné cementové tmely. Do kuchyní, koupelen, bazénů a jinak exponovaně namáhaných místností, volte raději epoxidové tmely, které jsou odolnější a v daných podmínkách trvanlivější. Speciálním případem jsou dilatační a styčné spáry. Ty je pro jejich životnost a zachování, žádoucí vyplnit pružným, silikonovým tmelem.

Na výběr máte asi z 25 barevných odstínů, takže je veliká pravděpodobnost, že se trefíte do stejného, nebo alespoň hodně obdobného, tomu na vašich dlaždicích. Předtím než však s vyplňováním spárovací hmotou začnete, nezapomeňte pečlivě odstranit veškeré lepidlo, které se při pokládce dostalo mimo zpod dlaždiček. Tím, že lepidlo odstraníte, předejdete flekům, které by eventuelně mohly vzniknout právě smísením tmavého lepidla a světlejší spárovací hmoty. S vyplňováním spárovací hmotou se začíná až po vyschnutí lepidla, což nastává zhruba po 24 hodinách.

A jak přímo na spárování?

Pokud máte spáry dokonale vyčištěné, zbavené všech nečistot a doba na schnutí lepidla už uplynula, můžete se pustit do míchání spárovací hmoty. Dbejte přesných pokynů výrobce a souslednosti kroků. Jedině tak zajistíte maximální kvalitu produktu. Ve většině případů je třeba spárovací hmotu dobře promíchat, zbavit ji hrudek a následně nechat asi 5 minut zrát, neboli uležet. Spáry vyplňujeme gumovým hladítkem tak, abychom do nich hmotu doslova zatřeli a aby byly spáry dokonale vyplněny.

Schnutí spár je vysoce individuální. Záleží na mikroklimatu místnosti, hloubce i šířce spáry. Obecně se však uvádí u nasákavých obkladů časové rozmezí v řádu 5 – 25 minut. U nenasákavých 20 – 90 minut. Abychom spáry mohly lehce začistit, je nutné po prvním zatuhnutí spáry lehce přejet krouživým pohybem navlhčenou houbou. Poté, co spáry zatvrdnou důkladně, je možné spáru zcela začistit a omýt.

Pokud se staré spáry mezi dlaždicemi drolí, nezbývá vám jiné možné řešení, než spárovací hmotu celou vyškrábat a znovu zaspárovat. Do namáhaných provozů také není moc praktické volit spárovací hmotu bílé barvy. Bílá totiž velice snadno a rychle zašedne, tudíž vypadá staře a zašle. A obzvláště to platí pro dlaždice na podlaze. Pokud přeci jen toužíte po bílé barvě na spárách, můžete je jednoduše jednou za čas přetřít speciální barvou na spáry.

Jestli se vám ve spárách utvořila plíseň, snadno se jí zbavíte například za pomoci přípravku Hagesan. Preventivně však můžete do spár rovnou aplikovat protiplísňovou hmotu od výrobce Mapei.

Při spárování hlavně nezapomínejte na trpělivost. Pečlivě provedené spárování má delší životnost a také precizněji vypadá.