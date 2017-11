Jak je to se svátkem svatého Martina?

V římské provincii Horní Panonii – dnešní Maďarsko – se narodil roku 316 n.l. Martin Tourský. Legenda vypráví, že jedné mrazivé noci potkal nahého, zmrzlého žebráka. Svým mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny a jednu žebrákovi dal. Následující noci se Martinovi zjevil Kristus oděný právě do poloviny jeho pláště. Na základě tohoto setkání se Martin nechává pokřtít a je vzýván na ochranu chudých. Svatý Martin je patronem koní, vojáků, hus a vinařů.

Svatomartinská husa patří neodmyslitelně k těmto svátkům

Řada restaurací se předbíhá v lahodném menü, kterému vévodí právě husa a k ní dobré víno. Zkuste to letos po svém a připravte si doma svatomartinskou husu.

Nejčastěji recept navádí k pomalému pečení po celou noc. Husu pečlivě omyjte, nasolte zvenku i zevnitř. To samé učiňte s kmínem (dovnitř i ven) a vložte do hlubšího pekáčku. Podlijte vodou a přiklopte víkem, nebo alobalem. Troubu nastavte na 70-80 stupňů a běžte si v klidu lehnout. Pokud vám to nedá, běžte se po pár hodinách přesvědčit, že se s husičkou nic zvláštního neděje, voda se nevypařila, naopak se vyškvařil tuk a husa se peče do zlatova ke svatomartinskému obědu.

Po 12ti hodinovém pomalém pečení husičku odkryjte, propíchejte a na 180 stupňů pečte ještě zhruba hodinku do zlatova.

Podávat můžete s houskovým či bramborovým knedlíkem a bílým nebo červeným zelím. Určitě neuděláte chybu, pokud ochutnáte od všeho kousek.

Svatomartinské víno

Vydatné jídlo zapijte svatomartinským vínem, které musí každým rokem schválit komise. Pod SVATOMARTINSKOU značkou se smí prodávat vína pouze vína s typickou barvou, chutí a aromou.

Lahve jsou označovány společnou záklopkou či šroubovaným uzávěrem se značkou označující „svatomartinské“. Taková vína mohou být pouze Muškát moravský, Veltlínské červené rané a Müller Thurgau v bílé. Svatovavřinecké a Modrý Portugal v červené a Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Modrý Portugal v růžové verzi.

V dávných dobách při svátku sv.Martina přicházel první sníh, a proto počkejme i letos, zda sv.Martin přijede na bílém koni.