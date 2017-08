Jak je to s mravenci v trávníku?

Nikdo z nás nemá rád, když mu jeho pečlivě upravovanou zahrádku napadnou škůdci a proto se jim bráníme, jak jen to jde. Mravence ovšem potkáme téměř v každé zahradě. Většinou si totiž řekneme, že mravenci nejsou vlastně škůdci v pravém slova smyslu. To je však pravda jen na půl. Pojďme se tedy podívat, kde je pravda, proč by nám mravenci v našem trávníku měli vadit a jak s nimi co nejlépe zatočit.

Proč by nás mravenci neměli nechávat klidnými?

Již v úvodu jsme říkali, že mravenci nejsou škůdci v pravém slova smyslu, ale i přesto bychom je neměli úplně přehlížet. Víte proč? V první řadě nám velké množství mravenců, kteří se pohybují po zahradě, určitě budou znepříjemňovat naší práci na zahradě. Všichni určitě totiž známe pořekadlo: „ Když tě štípne mravenec, naskočí ti pupenec. “ Toto pořekadlo rozhodně nevzniklo omylem a každý, kdo se s mravenčím štípnutím již setkal, nám dá jistě za pravdu. Určitě už ale tušíte, že to nebude jediný důvod, proč nám mravenci v zahradě škodí. Jsou to totiž opravdu velice nenápadní škůdci. Mravenci jsou totiž velkými přáteli s nenápadnými avšak všem dobře známými mšicemi. Pro mravence jsou totiž mšice tzv. užitkovými zvířaty, a proto je budou v případě nutnosti i dokonce bránit proti jejich nepřátelům slunéčkům. Mšice se tedy u mravenců mají skvěle, nemusí se ničeho obávat. To tedy vede k tomu, že v přítomnosti mravenců mohou naprosto v klidu žít a dál se rozmnožovat. A toto je ten hlavní důvod, proč bychom neměli přítomnost mravenců v našem trávníku zcela přehlížet.

Jak s nimi tedy zatočit?

Když máme doma mravence, musí tedy někde být i mraveniště. Napadlo vás tedy, že byste se na něj vrhli a začali do něj kopat a tím mravence vyhnali? Na tento nápad zapomeňte stejně tak rychle, jako vás napadl. Tímto krokem byste se mravenců rozhodně nezbavili. Pouze byste jim zničili jejich obydlí a oni by si postavili jiné opodál. Další, co vás napadlo, jsou nějaké silné chemické prostředky? I tento krok raději vynechte. I když se tedy mravenci řadí mezi škůdce, nejsou zase tak nebezpeční a proto není úplně nutné sahat po takto těžkých zbraních. Zkuste nejprve něžnější zacházení. Stejně, jako každá zvířata, i mravenci nesnáší určité vůně. Proto bude mnohem lepší vyzkoušet je z tohoto místa vyhnat například pomocí skořice, chilli, citrusy, kávové sedliny, celeru či pomocí levandule, bazalky nebo majoránky. To zní, jako příjemnější proces vyhnání mravenců, co myslíte? Tyto zvířátka totiž již zmíněné vůně naprosto nesnáší a raději se postupně odstěhují někam jinam.

Jak ale mravence dostat pryč přímo ze záhonku, či květináče?

Ani v tomto případě nemusíte sahat po žádných radikálních a náročných řešeních. Tento problém se dá totiž vyřešit až neuvěřitelně jednoduše. Postačí pouze důkladné prolití půdy vodou, to mravenci nesnáší, a proto z těchto míst velmi rychle zmizí.

Dvojí život mravenců

Jak jsme již zmiňovali, mravence považujeme za škůdce, zejména protože chovají nepříjemné mšice. Věřte ale, že mravenci dokáží být i velmi užiteční. A to zejména protože zabijí velmi velké množství hmyzu a jiných nepříjemných škůdců. Rozhodně tedy na mravence nepohlížejte jen jako na nepříjemné škůdce.