Izolace stropu: Zabraňte kondenzaci vodní páry a únikům tepla

Spousta lidí dnes z úsporných důvodů řeší úniky tepla z domu i bytu. Nedílnou součástí těchto opatření se stávají také izolace stropů. Je totiž obecně známo, že velké množství tepla uniká i stropem. Proč a jakým způsobem strop izolovat?

Úspora energie je důležitá

Už jsme si v úvodu řekli, že stropem uniká hodně tepla a pokud chcete opravdu uspořit energii na vytápění, rozhodně nestačí jenom vyměnit okna a zateplit fasádu. Jestliže má být efekt úspor výrazný a dlouhodobý, musíte věnovat pozornost i stropu. Důvod, proč izolovat strop je tedy jednoznačný – úspora energie.

Pozor na kondenzaci vodní páry

Ve hře je ale i další okolnost, kterou je nutno při izolování stropu řešit, a sice spousta vodní páry. Vzniká vařením, velkým množstvím květin, pobytem velkého množství osob, které musí dýchat, praním, sušením prádla… Vodní pára by se bez izolace dostala až do konstrukce střechy. Tam by kondenzovala na vodu a působila potíže. Tyto potíže hrozí u domů se sedlovými střechami a obytným podkrovím. Nejlepším řešením je zateplit nejvyšší strop v domě – tedy vlastně podlahu půdy (podkroví).

Potřebujete kvalitní parozábranu

Je proto nutné instalovat tzv. parozábranu, tedy stavební hydroizolační fólie. Vodní pára, která vzniká třeba v kuchyni při vaření, nebo v koupelně, či v obytných místnostech pouhým dýcháním nemá šanci touto zábranou proniknout. Zůstane v místnosti a následně se vyvětrá při otevřeném okně. Jestliže parozábrana chybí, vodní pára se uvnitř tepelné izolace dostane do rosného bodu a naruší se tím tepelně-izolační vlastnosti stropu místnosti. Proto se rozhodně vyplatí parozábranu instalovat, nejčastěji se tak děje na stropní rošt.

Parozábrana zvyšuje efektivitu izolace

Jaký materiál se používá? Pro parozábranu jde o vícevrstvou fólii z polyethylenu nebo polypropylenu. Mnohdy mívá reflexní hliníkovou vrstvu – ta je důležitá, protože její povrch odráží sálavé teplo do interiéru a tím významně klesají energetické ztráty. I samotná fólie tak pomáhá izolovat – zabraňuje průniku vodní páry do tepelné izolace a zvyšuje tím její efektivitu. Díky ní vlhkost nekondenzuje v izolační vrstvě.

Nejvhodnější izolace nad strop

K samotné izolaci stropu. Pokládá se na stropní konstrukci. Jednou z možností je i její umístění do podhledu pod strop – tedy vnitřní izolování, není ale příliš vhodné. Dále se izolace vkládá přímo do konstrukce stropu, tedy mezi stropní trámy do roštu, na nějž se připevňuje i parozábrana. Případně se dá udělat vnější zateplení stropu (na podlahu nevytápěné půdy – vlastně na stropem). To je nejlepší, nevzniká tepelný most. Je možné použít pěnový polystyren, ale také minerální vlnu nebo desky vyrobené z minerálních vláken.

Tloušťku určuje rozdíl teplot

Optimální tloušťka izolace se řídí rozdílem teplot, který nastává mezi obytnou místností a prostorem nad ní. Čím vyšší rozdíl teplot, tím silnější izolace je nutná. Podstatné je především, aby izolace byla napojena na konstrukci domu (tedy na omítku zdiva), musí být i dokonale slepena ve svých spojích. Pouze v případě, že nevzniknou žádné mezery, bude izolace účinná.