Indiánská květina monarda neboli zavinutka

Tato květina si pyšní svou neuvěřitelně aromatickou vůni, dlouhou dobou kvetení ale dokonce i léčivými účinky. U monardy navíc nevoní jen květy, jak jsme zvyklí u jiných rostlin, krásnou vůní nás okouzlí i její listy.

Podle čeho monardu poznáme?

Mezi na první pohled jasné znaky této rostliny patří její neuvěřitelná barevnost, neobvyklá stavba květů a celkem vysoký vzrůst. Monarda má navíc opravdu silnou vůni, která láká i včely či motýli, kteří si na jejím nektaru doslova pochutnávají.

Proč indiánská květina?

Monarda, kterou také označujeme jako zavinutka je totiž původní rostlinou, která se ve velkém množství nacházela na severoamerických prériích, kde byly k vidění desítky původních druhů těchto rostlin. Díky kolonistům se některé druhy této úžasné rostliny dostaly i k nám do Evropy. Jde zejména o druhy Monarda didyma (zavinutka podvojná) a Monarda fistulosa. Již indiáni věděli, jaké skvělé schopnosti tato rostlina má. Proto ji používali například k léčení dýchacích cest, ale také si její pomocí nahrazovali čaje. Jméno evropského původu získala díky španělskému lékaři Nicolasu Monardesovi, který se dlouhodobě zabýval i léčivými účinky různých rostlin.

Zavinutka v záhonech

Po představení této rostliny, už určitě přemýšlíte o zasazení monardy do zahrady. Děláte jedině dobře. Jak jsme již zmiňovali, jde o poměrně vysokou rostlinu měřící v rozmezí 0,7 až 1,5 metru. Její listy jsou tmavě zelené obohacené o červené žilnatiny. V záhonu vám navíc udělá velkou parádu, díky délce jejího kvetení. To trvá totiž od června až do konce října. Nejvíce se jí bude dařit, pokud ji umístíte ve vlhké ale zároveň dobře odvodněné půdě, na kterou bude dopadat přímé sluneční světlo. Barva jejích květů je velice rozmanitá. Můžete se setkat například s barvou bílou, rudou či růžovou nebo fialovou. Do záhonu můžete tedy vybrat od jednoho druhu monardy více barevných variant. Nebojte se monardu také kombinovat i s jinými druhy, tyto květiny si to přímo žádají. Naprosto neobyčejnou kombinaci budou v jednom záhoně vytvářet s třapatkou, slézovcem či třeba s kakostem. Nebojte se tedy monardu kombinovat, určitě nešlápnete vedle. Ani po odkvětu monardy s nimi nebudeme mít téměř žádnou práci. Nemusíme totiž odkvetlé květy nijak odstraňovat ani po jejich uschnutí. Rostliny tím nijak nevysílíme a dokonce i uschlé květy stále budou působit okrasně.

Pozor dejte na nákazu padlím!

Bohužel ani těmto rostlinám se nevyhnulo riziko nějaké choroby. Monardy jsou velice náchylné k nákaze padlím a to zejména pokud na záhonu střídáme přílišné sucho s vlhkem. V takovém prostředí se tato houbová choroba, která postihuje listy rostliny velice snadno a dobře šíří. Jako prevenci před tímto onemocněním, rostliny zalévejte přímo k jejich kořenům.

Jak je to s léčivými účinky monardy?

Již víme, že i indiáni neponechali léčivé účinky rostliny bez povšimnutí. Jak ale dostat z této rostliny maximum i nyní? Své skvělé léčivé účinky dostala zavinutka podvojná hlavně kvůli obsahu silice thymol. Díky této látce disponuje tak skvělými antiseptickými účinky. Pokud tedy z rostliny monardy didyma uvaříme čaj, můžeme si pomoci při potřebě zklidnění žaludku. Posloužit nám však může také jako povzbuzovač ztracené chuti k jídlu. Pokud vás trápí bolesti v krku, připravit si můžete i kloktadlo, které vás při těchto potížích zaručeně zachrání.