Ihned měkké velikonoční perníčky

Málokdo dokáže perníčky péct s předstihem. S tímto receptem rozležení vůbec řešit nemusíte, perníčky jsou měkké hned po vytažení z trouby a dají se proto konzumovat okamžitě. Těsto je chuťově báječně vyvážené a když navíc zapojíte děti do jejich přípravy a zdobení, máte o zábavu postaráno.

Na cca 20 větších perníčků budete potřebovat:

1/2 kg hladké mouky

12dkg medu

10 dkg másla

2 celá vejce

20dkg moučkového cukru

½ sáčku prášku do perníku

1/4 lžičky skořice

Na polevu budete potřebovat:

1 bílek z vejce vel. M

180 g moučkového cukru

20 g kukuřičného škrobu

citrónovou šťávu na zředění (1-3 lžičky)

Dále:

hladkou mouku na podsypání

1 vejce na potření

Postup:

V tlustostěnném rendlíku pozvolna rozpustíme med, přidáme máslo a za občasného míchání necháme mírně vychladnout. Do vlažné směsi přidáme vejce a opatrně rozkvrdláme. Smícháme všechny sypké suroviny, do kterých vlijeme tekutou směs a vypracujeme hladké tužší těsto, které zabalíme do potravinové folie a necháme v lednici 2 hodiny odležet (nebo přes noc). Následně těsto vyválíme na asi 0,4 cm plát na pomoučeném vále a vykrajujeme různé tvary. Dáme na plech vyložené pečícím papírem, potřeme rozšlehaným vejcem a dáme péct do předehřáté trouby na 180 °C asi 8-10 minut (podle velikosti vykrojených tvarů).

Zdobíme bílkovou polevou. Tu připravíme velmi jednoduše.

Cukr prožeňte mixérem nebo několikrát prosijte, aby v něm nebyly vůbec žádné hrudky. Smíchejte se škrobem. Přidejte lžičku citronové šťávy a zbytek si nechte na případné zředění. Vše dobře utřete s bílkem tak, aby vznikla hustá bílá poleva. Talířkovou zkouškou zkuste hustotu polevy. Na talířek kápněte několik kapek polevy a nechte zaschnout, kapky by se neměly roztékat, jinak přidejte ještě trochu cukru. Pokud naopak poleva nejde poleva vytlačit ze zdobičky, přidejte citronovou šťávu.

Asi se budete divit, ale z jednoho bílku je opravdu velké množství polevy. Uchovávejte ji v zavřené misce v lednici, ale ne déle než 3 dny.

Ke zdobení využijte zdobičku, zdobící tužku nebo sáček s ustříhlým rohem.