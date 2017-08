Hříšná chuť čokolády

Stačí jen to slovo a v ústech se nám již zbíhají sliny. No řekněte sami, znáte snad někoho, kdo by nemiloval čokoládu? Pokud tací lidé existují, jistě jich bude velmi málo. Pokud si své mlsání obhajujete tím, že vlastně nehřešíte, ale dáváte si lék na dobrou náladu, máte vlastně pravdu. A to ještě nevíte, že se nejedná jen o lék na dobrou náladu, ale že čokoláda toho má na svědomí mnohem více.

Kde se čokoláda vzala?

Pojďme se nyní podívat trochu blíže na samotnou historii čokolády. Jak již jistě tušíte, sahá velmi daleko. Úplně první čokoládu vyráběli již staří Mayové a Aztékové. Ti si pochutnávali na čokoládových plackách, ale také velmi rádi popíjeli různé čokoládové nápoje. Říkáte si, jak se čokoláda tedy dostala k nám do Evropy? Tato neskutečná lahůdka se k nám dostala díky Fernandu Cortézovi ve formě kakaových bobů. Čokoláda se pak velice rychle stala velmi oblíbenou a my se tomu rozhodně nedivíme.

Čokoláda jako zázračný lék

To, že nám už kousek čokolády dokáže téměř ihned zlepšit náladu je známá věc, tomu se určitě nikdo divit nebude. Tušíte však, že to není jediný zázračný účinek, kterým se čokoláda pyšní? Například v některých kulturách je čokoláda považována za velmi dobré afrodisiakum. Čokoládě dokonce věří natolik, že jí užívají místo viagry. Čokoláda obsahuje velké množství látky zvané flavonoidy. Díky tomu se tak dá říct, že čokoláda minimalizuje riziko vzniku krevní sraženiny a také usazování cholesterolu. Dále také čokoláda dokáže minimalizovat rizika objevení rakoviny, žaludečních vředů či mrtvice. A pak, že tato lahůdka není zázrak! Na paměti však musíte mít to, že mluvíme o konzumování čokolády s rozumem. Pokud na posezení sníte celou tabulku, asi už nebudete moci počítat s těmito léčivými účinky.

Zhubnout konzumací čokolády?

Pokud se pokoušíte shodit několik kilogramů, jistě víte, že sladkosti jsou jedna z věcí, které byste se měli vyvarovat. Zde ale opět platí, že kostička kvalitní, hořké čokolády, rozhodně neuškodí, ba naopak! Říkáte si, jak je to možné? Vysvětlení je opravdu jednoduché. V případě, že si před jídlem dáte jednu malou kostičku, rychle tím zaženete případnou chuť na sladké a tučné a to se rozhodně hodí!

Jaké známe typy čokolády?

Možná jste to ani netušili, ale i čokolády máme spoustu různých druhů.

Mléčná čokoláda

Tento druh čokolády zná každý a nejspíš se také řadí mezi nejznámější a nejoblíbenější. V této čokoládě byste nalezli kakaové máslo, cukr, sušené mléko a kakaovou hmotu. Za tento druh čokolády vděčíme člověku, jehož jméno vám bude jistě velmi povědomé. Jedná se totiž o člověka jménem Henri Nestlé. Pokud kupujete mléčnou čokoládu, dejte pozor, ať vybere tu nejkvalitnější. Ta správná by měla mít minimálně 30% kakaové sušiny a 15% mléčných složek.

Tento druh se bezpochyby řadí mezi velmi kvalitní. V tomto druhu čokolády naleznete jen kakaové máslo, hmotu a cukr. I při koupi tohoto druhu čokolády si musíte dát pozor na její kvalitu. Aby čokoláda byla považována za kvalitní vždy by měla obsahovat minimálně 35% kakaa.

Tento druh čokolády budou nejspíš znát už jen opravdoví znalci. Jedná se však o tu nejkvalitnější čokoládu, kterou rozhodně musíte ochutnat. Tato čokoláda se pyšní hlavně svou dokonalou chutí. Courverture se liší hlavně tím, že se již při výrobě rozemele na dokonale hladkou strukturu a také obsahuje mnohem větší podíl kakaového másla a právě díky tomu ta výborná chuť.

Jak poznat kvalitní čokoládu

Čokoláda je surovinou, u které je kvalita opravdu velmi poznat na první ochutnání. Jak to ale poznat v obchodech? Prvním možný způsob je nekupovat čokoládu v supermarketech, kde kvalitní kousek seženete jen zřídka. Mnohem lepší bude zajít do specializované prodejny čokolád, kde to nejen dobře vypadá a nádherně voní, ale také vám tam dokáží skvěle poradit.