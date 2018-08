Hornatá kráska Kolopejka

Tato rostlina má svůj domov v hornaté části ostrova Madagaskar. Jde o keříkovitou rostlinu, která nese sukulentní listy s ozubeným okrajem. Květenství kolopejky se skládá z velmi drobných trubkovitých květů, které se pyšní bílou, žlutou, růžovou, červenou, fialovou či oranžovou barvou. Kvést mohou po celou část roku. Kalanchoe blossfeldiana neboli kolopejka se řadí mezi rostliny, které přímo nesnáší přímé rosení. Existují dva zásadní druhy této rostliny. První je již zmiňovaná Kalanchoe blossfeldiana a druhý a méně známý druh je Kalanchoe manginii. Tento druh se od prvního zmiňovaného liší nejen svým vzhledem ale také požadavky na pěstování.

Odrůdy rostliny Kolopejka

druh K. blossfeldiana:

Mistral: má květy v barvě lila

Fortyniner: tato odrůda má krásné žluté květy

Tarantella: tato odrůda má nádherné oranžové květy

druh K. manginii

Na dlouhých stoncích této odrůdy nalezneme svěšené listy a na pěstování si klade o něco náročnější podmínky. Na rozdíl od předchozího druhu totiž vyžaduje zvýšenou vlhkost vzduchu a právě proto vyžaduje časté rosení, bez kterého by nevydržela dlouho kvést

Charakteristika rostliny

Jde o kvetoucí pokojovou rostlinu, která má vejčité, laločnaté listy v tmavě zelené barvě. Pozor si dejte na šťávu, kterou rostlina obsahuje. Je totiž mírně jedovatá a její požití může velmi snadno podráždit žaludek. Její květy jsou nádherné na pohled, ale bohužel vůbec nevoní. Nevyžaduje ani příliš velký prostor pro svůj růst, protože se dorůstá pouze do výšky v rozmezí od 20 do 30 cm. Jde o nenáročnou rostlinu, která se hodí i k hydroponickému typu pěstování. Jedná se spíše o krátkodobou pokojovou rostlinu, která se obvykle odstraňuje poté, co přestane tvořit květy. Je však možné ji uchovat i do dalších let.

Jak na správné pěstování Kolopejky

Rostlinu bychom měli sázet do rašelinového substrátu s příměsí písku. Umístit bychom jí měli na dobře světelné místo, na které nebude dopadat přímé sluneční záření a to zejména v poledních hodinách, kdy je slunce nejsilnější. Kolopejce bude naprosto vyhovovat pěstování při běžných pokojových teplotách a protože jde o rostlinu nemrazuvzdornou, teplotní minimum v zimě činí 10°C. Zálivku bychom měli udržovat spíše mírnou. Zalévat bychom zkrátka měli až v případě, že substrát bude zcela suchý. Pokud si všimnete, že rostlina začala svěšovat své listy, je to s největší pravděpodobností následek příliš vydatné zálivky. Tento druh rostliny skvěle snese suchý vzduch a právě rosení jejích listů a květů jí vůbec nesvědčí. I kolopejce musíme poskytovat dostatek živin a proto bychom ji měli v období květu jednou za měsíc hnojit.

Množení, přesazování, problémy

Kolopejku množíme pomocí jejích stonkových či vrcholových řízků. Ty můžeme zasadit rovnou do zeminy, která by měla mít ideální teplotu 20°C. Za takových podmínek nám v půdě velice snadno a rychle zakoření. Jak jsme zmiňovali výše, jde o rostlinu spíše jednoletou, pokud ale chceme kolopejku uchovat i do dalších let, měli bychom ji vždy po jejím odkvětu přesadit. V případě, že budeme rostlinu zalévat více než je třeba, svěsí se její listy a s největší pravděpodobností začne také uhnívat.